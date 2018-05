Van Persie: 'Voel me nog te veel liefhebber om te stoppen'

"Ik heb allerlei scenario's door mijn hoofd laten gaan, maar ik ben nog te veel liefhebber om al te stoppen. Op de dagen dat ik daaraan dacht, voelde dat op een bepaalde manier heel eng. Blijkbaar ben ik er gewoon nog niet aan toe", zegt Van Persie in gesprek met het AD.

De 102-voudig international kwam in de winterstop transfervrij over van Fenerbahçe en tekende een contract tot medio 2019 bij Feyenoord, maar het was lange tijd de vraag of hij die periode ook vol zou maken.

Vooral zijn fysieke gesteldheid zorgde voor de nodige twijfels bij Van Persie, die alles op alles moest zetten om fit genoeg te zijn voor de bekerfinale. De Rotterdammer haalde de eindstrijd tegen AZ (3-0 winst) uiteindelijk wel en scoorde bovendien één keer.

"Het was echt een gevecht om de bekerfinale te halen", blikt Van Persie terug. "Veel mensen schrokken ervan toen ik dat voor het eerst zei, maar zo was het echt. Een struggle. Elke keer als ik een terugslag kreeg, voelde ik me enorm down."

Gesprekken

Na lang wikken en wegen bracht Van Persie maandagavond naar buiten dat hij toch nog een jaar doorgaat als voetballer. De oud-speler van Arsenal en Manchester United hakte de knoop door na gesprekken met onder anderen trainer Giovanni van Bronckhorst, de Feyenoord-directie en zijn vrouw Bouchra.

"Dat waren heel goede en eerlijke gesprekken", vertelt Van Persie. "Voor mezelf heb ik steeds de vraag gesteld: waarom ben ik ooit gaan voetballen? Dat was niet per se om een beker boven mijn hoofd te houden. De kern is plezier, lekker op het veld bezig zijn en samen beter worden. Uiteindelijk heeft dat de doorslag gegeven."

Van Persie heeft niet alleen het plezier terug, de routinier merkt ook dat zijn aanwezigheid in de Feyenoord-selectie op prijs wordt gesteld. "Mijn teamgenoten voelen denk ik dat ik ze echt wil helpen. Ik hoef mezelf niet meer zo nodig te bewijzen."

In een half seizoen kwam Van Persie tot twaalf competitiewedstrijden voor Feyenoord, waarin hij vijf keer scoorde. De landskampioen van vorig jaar eindigde het seizoen op de vierde plek in de Eredivisie.