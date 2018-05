Mancini definitief aan de slag als bondscoach Italië

Mancini maakt op 28 mei in het Zwitserse Sankt Gallen zijn debuut als bondscoach, in een oefenduel met Saudi-Arabië. Op 4 juni spelen de 'Azzurri' vriendschappelijk tegen Nederland in Turijn.

De 53-jarige trainer is de opvolger van Giampiero Ventura, die werd ontslagen nadat Italië deelname aan het WK in Rusland misliep. In de play-offs bleek Zweden te sterk.

De aanstelling van Mancini hing al geruime tijd in de lucht. De bond bevestigde met de oud-international in gesprek te zijn en Mancini gaf al eerder aan zeer geëïnteresseerd te zijn in de vacature.

Zondag werd het contract van de trainer bij Zenit in onderling overleg ontbonden, waardoor de weg naar het bondscoachschap vrij was. Mancini was slechts één seizoen actief in Rusland en leidde de ploeg naar een teleurstellende vijfde plek in de Premjer Liga.

Carrière

Eerder had hij Lazio, Fiorentina, Internazionale, Manchester City en Galatasaray onder zijn hoede. Hij leidde Inter tussen 2006 en 2008 drie keer op rij naar de landstitel en werd ook met City kampioen in 2012.

Als aanvallende middenvelder kwam Mancini tot 36 interlands (vier doelpunten) en diende hij Bologna, Sampdoria, Laizo en Leicester City.

De Italiaanse bond heeft niet bekendgemaakt hoe lang het contract met Mancini loopt. Dinsdag om 12.00 uur geeft de nieuwe bondscoach een persconferentie.

In de UEFA Nations League neemt Italië het komend najaar op tegen Portugal en Polen.