Nederlandse doelman Flekken tekent bij Bundesliga-club Freiburg

"Ik heb mooie momenten beleefd bij MSV Duisburg en kijk er nu naar uit om een nieuwe stap te zetten bij SC Freiburg", zegt de doelman op de website van zijn nieuwe club.

De nummer vijftien van de Bundesliga maakt niet bekend voor hoeveel jaar de 24-jarige keeper tekent en of er een transfersom is betaald. "We zijn er zeker van dat Flekken in ons team van keepers past en een echte versterking is'', wil technisch directeur van Freiburg Klemens Hartenbach wel kwijt.

"Hij heeft al op jonge leeftijd veel ervaring opgedaan in de Tweede Bundesliga. Hij heeft zich sterk ontwikkeld en hielden hem al langere tijd in de gaten", zegt Hartenbach.

Blunder

Eerder dit seizoen kwam de keeper nog in het nieuws met een merkwaardige blunder. Terwijl hij in zijn doel water stond te drinken, incasseerde hij een treffer.

Flekken kwam eerder uit voor SpVgg Greuther F├╝rth, Alemannia Aachen en Roda JC.

Afgelopen seizoen waren er twaalf Nederlanders actief in de Bundesliga: Arjen Robben (Bayern M├╝nchen), Paul Verhaegh, Richedly Bazoer, Jeffrey Bruma (VfL Wolfsburg), Nigel de Jong (FC Mainz 05) Jetro Willems, Jonathan De Guzman (Eintracht Frankfurt), Karim Rekik (Hertha BSC), Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg), Justin Hoogma (Hoffenheim), Charlison Benschop (Hannover 96) en Rick van Drongelen (Hamburger SV).

Hamburger SV degradeerde naar de tweede Bundesliga, Wolfsburg speelt in de play-offs tegen Holstein Kiel om lijfsbehoud.