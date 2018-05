Peru-aanvoerder Guerrero mist WK door verzwaarde dopingschorsing

De 34-jarige Guerrero testte in november vorig jaar na een wedstrijd tegen Argentinië positief op cocaïne. De FIFA schorste hem voor zes maanden, maar anti-dopingagentschap WADA tekende met succes beroep aan tegen die in hun ogen te milde straf.

De oud-speler van Bayern München en Hamburger SV kan door zijn langere schorsing de rest van 2018 niet meer in actie komen. Mogelijk beëindigt de spits van het Braziliaanse Flamengo zijn loopbaan per direct. Eerder deze maand maakte hij nog zijn rentree, nadat zijn schorsing van zes maanden voorbij was.

Guerrero speelde 86 interlands en maakte 32 treffers, waarmee hij topscorer aller tijden van zijn land is. Peru, dat met Feyenoorder Renato Tapia een Eredivisie-speler in de gelederen heeft, speelt op het WK in groep C tegen Frankrijk, Denemarken en Australië.

El Haddadi

Ook El Haddadi kreeg van het CAS te horen dat hij het WK uit zijn hoofd moet zetten. De aanvaller die door FC Barcelona is uitgeleend aan Deportivo Alaves verloor maandag zijn beroepszaak.

Omdat Munir één bindende interland voor Spanje speelde mag hij niet van voetbalnationaliteit wisselen, oordeelde het CAS. De 22-jarige aanvaller deed in september 2014 als invaller een kwartier mee in een EK-kwalificatiewedstrijd tussen Spanje en Macedonië.

El Haddadi werd in Madrid geboren uit Marokkaanse ouders en kon dus uit beide landen kiezen. Als tiener gold hij als een toptalent, maar die belofte heeft hij vooralsnog niet ingelost.

Als een speler alleen oefenduels voor een land heeft gespeeld, is een verandering van voetbalnationaliteit nog mogelijk. Omdat Munir meedeed in een kwalificatieduel, wordt zijn keuze voor Spanje volgens FIFA-regels als definitief gezien.

Bij zijn pogingen om alsnog te switchen, kreeg de vleugelspeler steun van de Marokkaanse voetbalbond. Saillant gegeven is dat Spanje en Marokko bij het WK in dezelfde groep zijn ingedeeld. De landen spelen op 25 juni in Kaliningrad tegen elkaar. Portugal en Iran zijn de andere landen in groep B.

De openingswedstrijd van het WK is op 14 juni in Moskou en gaat tussen gastland Rusland en Saudi-Arabië.