Eredivisie-spelers Tagliafico, Lozano, Jones en Ebuehi in WK-voorselecties

Tagliafico (25) debuteerde in juni vorig jaar als international van Argentinië en speelde nadien nog twee interlands. Hij speelde in maart tegen zowel Italië (2-0 winst) als Spanje (6-1 nederlaag) de hele wedstrijd.

Bondscoach Jorge Sampaoli brengt lijst, waarop uiteraard ook de naam van vedette Lionel Messi prijkt, uiterlijk 4 juni terug tot 23 namen die definitief naar het WK in Rusland gaan.

Argentinië, de wereldkampioen van 1978 en 1986, zit op het WK in groep D met Kroatië, IJsland en Nigeria. De eerste wedstrijd is op 16 juni tegen de IJslanders.

35-koppige voorselectie Argentinië

Keepers: Sergio Romero (Manchester United), Willy Caballero (Chelsea), Nahuel Guzmán (Tigres), Franco Armani (River Plate)

Verdedigers: Gabriel Mercado (Sevilla), Eduardo Silvio (Benfica), Javier Mascherano (Hebei China), Nicolás Otamendi (Manchester City), Germán Pezzella (Fiorentina), Federico Fazio (AS Roma), Marcos Rojo (Manchester United), Ramiro Funes Mori (Everton), Nicolás Tagliafico (Ajax), Marcos Acuña (Sporting Lissabon), Cristian Ansaldi (Torino)

Middenvelders: Manuel Lanzini (West Ham United), Ricardo Centurión (Racing Club), Maximiliano Meza (Independiente), Lucas Biglia (AC Milan), Guido Pizarro (Sevilla), Enzo Pérez (River Plate), Ever Banega (Sevilla), Giovani Lo Celso (Paris Saint-Germain), Leandro Paredes (Zenit Sint-Petersburg), Rodrigo Battaglia (Sporting Lissabon), Ángel Di María (Paris Saint-Germain), Christian Pavón (Boca Juniors), Pablo Pérez (Boca Juniors)

Aanvallers: Paulo Dybala (Juventus), Diego Perotti (AS Roma), Lionel Messi (FC Barcelona), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuaín (Juventus), Lautaro Martínez (Racing Club), Mauro Icardi (Internazionale).

Lozano

De 22-jarige Lozano scoorde in zijn eerste seizoen bij de landskampioen uit Eindhoven zeventien keer in de competitie. In 26 interlands voor Mexico tekende hij tot dusver voor zeven treffers.

De voorlopige spelersgroep van het Midden-Amerikaanse land bestaat uit 28 man. Bondscoach Juan Carlos Osorio heeft ook voormalig Eredivisie-spelers Jesus Corona (ex-FC Twente), Hector Moreno en Andrés Guardado (beiden ex-PSV) op zijn lijst gezet.

Mexico is op het WK ingedeeld in groep F bij wereldkampioen Duitsland, Zweden en Zuid-Korea.

28-koppige voorselectie Mexico

Keepers: Guillermo Ochoa (Standard Luik), Alfredo Talavera (Toluca), Jesus Corona (Cruz Azul)

Verdedigers: Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt), Nestor Araujo (Santos Laguna), Diego Reyes (Porto), Hector Moreno (Real Sociedad), Hugo Ayala (Tigres), Oswaldo Alanis (Chivas), Edson Alvarez (Club America), Jesus Gallardo (Pumas), Miguel Layun (Sevilla)

Middenvelders: Jesus Molina (Monterrey), Rafa Marquez (Atlas), Hector Herrera (Porto), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Andres Guardado (Real Betis), Erick Gutierrez (Pachuca), Marco Fabian (Eintracht Frankfurt), Giovani Dos Santos (LA Galaxy)

Aanvallers: Javier Hernandez (West Ham United), Raul Jimenez (Benfica), Oribe Peralta (Club America), Jesus Corona (Porto), Carlos Vela (LAFC), Javier Aquino (Tigres), Hirving Lozano (PSV), Jurgen Damm (Tigres).

Brazilië

De Braziliaanse bondscoach Tite maakte nu al zijn groep van 23 spelers bekendgemaakt, die behoudens blessures een gooi naar de wereldtitel gaan doen. Neymar, die herstellende is van een gebroken middenvoetsbeentje, behoort tot het keurkorps.

De vijfvoudig wereldkampioen neemt het in de groepsfase van het WK op tegen Zwitserland, Costa Rica en Servië.

23-koppige WK-selectie Brazilië

Keepers: Alisson (AS Roma), Ederson (Manchester City), Cassio Ramos (Corinthians)

Verdedigers: Danilo (Manchester City), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atlético Madrid), Pedro Geromel (Gremio), Marcelo (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG), Joao Miranda (Internazionale)

Middenvelders: Casemiro (Real Madrid), Philippe Coutinho (FC Barcelona), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho (FC Barcelona), Renato Augusto (Beijing Sinobo Guoan), Willian (Chelsea)

Aanvallers: Douglas Costa (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool). Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Taison (Shakhtar Donetsk).

Australië

Bert van Marwijk bracht de voorselectie van Australië terug van 32 naar 26 man. Feyenoorder Brad Jones is een van de drie doelmannen en is daarom zeker van een plek op het WK.

26-koppige voorselectie Australië

Keepers: Mat Ryan (Brighton and Hove Albion), Danny Vukovic (Genk), Brad Jones (Feyenoord)

Verdedigers: Aziz Behich (Bursaspor), Milos Degenek (Yokohama F. Marinos), Matthew Jurman (Suwon Bluewings), James Meredith (Millwall), Josh Risdon (Western Sydney), Trent Sainsbury (Grasshoppers Zurich), Fran Karacic (NK Lokomotiva).

Middenvelders: Josh Brillante (Sydney FC), Mile Jedinak (Aston Villa), Jackson Irvine (Hull City), Robbie Kruse (Bochum), Massimo Luongo (Queens Park Rangers), Mark Milligan (Al Ahli), Aaron Mooy (Huddersfield Town), Tom Rogic (Celtic), James Troisi (Melbourne Victory).

Aanvallers: Tim Cahill (Millwall), Tomi Juric (FC Luzern), Matthew Leckie (Hertha BSC), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Nikita Rukavytsya (Maccabi Haifa), Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Daniel Arzani (Melbourne City).

Ebuehi

ADO-verdediger Ebuehi mag hopen op deelname aan het WK met groepsgenoot Nigeria. De 22-jarige rechtsback, die werd geboren in Haarlem en net als Tagliafico drie interlands speelde, is opgenomen in de 30-koppige voorselectie.

Ook William Troost-Ekong behoort tot de voorlopige lijst van bondscoach Gernot Rohr . De oud-speler van FC Groningen en FC Dordrecht werd net als Ebuehi geboren in Haarlem.

De 'Super Eagles' doen voor de zesde keer mee aan het WK. Het bereiken van de achtste finales in 1994, 1998 en vier jaar geleden geldt als beste prestatie.

33-koppige voorselectie Nigeria

Keepers: Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Daniel Akpeyi (Chippa United), Francis Uzoho, (Deportivo la Coruña), Dele Ajiboye (Plateau United).

Verdediging: William Troost-Ekong (Bursaspor), Leon Balogun (Mainz 05), Olaoluwa Aina (Chelsea), Kenneth Omeruo (Kasimpasa), Bryan Idowu (Amkar Perm), Chidozie Awaziem (Nantes), Abdullahi Shehu (Bursaspor), Elderson Echiejile (Cercle Brugge), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag), Stephen Eze (Lokomotiv Plovdiv).

Middenvelders: John Obi Mikel (Tianjin Teda), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), John Ogu (Hapoel Beer Sheva), Wilfred Ndidi (Leicester City), Uche Agbo (Standard Luik), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), Joel Obi (Torino), Mikel Agu (Bursaspor).

Aanvallers: Odion Ighalo (Changchun Yatai), Ahmed Musa (CSKA Moskou), Victor Moses (Chelsea), Alex Iwobi (Arsenal), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Moses Simon (AA Gent), Junior Lokosa (Kano Pillars), Simeon Nwankwo (Crotone).

Alle 32 deelnemende landen moeten uiterlijk maandag een voorselectie van maximaal 35 spelers bekend maken. Op 4 juni moet de definitieve groep van 23 spelers worden ingediend. Tot een dag voor de eerste wedstrijd mag ieder land geblesseerde spelers nog vervangen.