WK-arbiter uit Saudi-Arabië verdacht van poging tot matchfixing

Al Mirdasi wordt ervan beschuldigd dat hij zaterdag bij de bekerfinale van Saudi-Arabië heeft aangeboden een van de clubs tegen betaling te laten winnen. Persbureau Reuters meldde maandag dat Al Mirdasi een levenslange schorsing heeft gekregen, maar trok dat bericht al snel weer in,

Een staflid van een van de clubs die in de bekerfinale stonden, meldde bij de SAFF dat de 32-jarige Al Midrasi had aangeboden om zijn club te laten winnen in ruil voor een geldbedrag.

Na die melding werd Al Midrasi van de wedstrijd afgehaald. De eindstrijd tussen Al Ittihad en Al Faisaly werd zaterdag gefloten door de Engelsman Mark Clattenburg, die sinds begin 2017 hoofd scheidsrechterszaken is van de SAFF. Al Ittihad won na verlenging met 1-3.

Confederations Cup

Het is niet bekendgemaakt welke club Al Mirdasi had benaderd voor zijn vermeende poging tot matchfixing. De Arabier is sinds 2011 FIFA-scheidsrechter en leidde vorig jaar nog twee duels op de Confederations Cup in Rusland.

In maart maakte de FIFA een lijst van 36 scheidsrechters bekend die de wedstrijden op het WK zullen leiden, onder wie de Nederlander Björn Kuipers. Het toernooi begint op 14 juni met het duel tussen Rusland en Saudi-Arabië.