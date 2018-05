Paris Saint-Germain legt Tuchel voor twee jaar vast als opvolger Emery

In buitenlandse media werd Tuchel al langer gelinkt aan de Franse kampioen. De voormalig trainer van Borussia Dortmund moet de Franse topclub aan langverwacht succes in de Champions League gaan helpen.

Onder Emery, die een aflopend contract had, werd PSG dit seizoen kampioen en won het beide Franse bekertoernooien. Succes in Europa bleef onder zijn bewind echter uit.

"Ik kijk uit naar de samenwerking met de spelers van Paris Saint-Germain, die tot de besten ter wereld behoren", aldus Tuchel. "We zullen er alles aan doen om met de ploeg het allerhoogste te bereiken. Er is enorm veel potentie bij de club. Dit is de grootste uitdaging die op mijn pad kon komen."

Tuchel begon zijn trainersloopbaan in 2009 bij FSV Mainz. Vijf jaar later maakte hij de overstap naar Borussia Dortmund, waarmee hij in 2017 de beker won. Na dat seizoen werd hij opgevolgd door Peter Bosz.

Champions League

Onder Tuchel moet PSG dus eindelijk een rol van betekenis gaan spelen in de Champions League. Ondanks enorme financiële investeringen slaagde de Franse topclub er deze eeuw nog niet in om minimaal de halve finales te halen.

De steenrijke eigenaar Nasser Al-Khelaifi gaf vorig jaar zomer ruim 400 miljoen euro uit voor de komst van Neymar - die zondag ondanks zijn blessure werd uitgeroepen tot speler van het jaar in Frankrijk - en Kylian Mbappé.

Dit seizoen strandde een nieuwe poging tot succes in de Champions League, want in de achtste finales was Real Madrid over twee wedstrijden te sterk. De Spanjaarden staan later deze maand in Kiev tegenover Liverpool in de finale.

Al-Khelaifi weet zeker dat Tuchel de juiste man is voor PSG. "Hij is een van de beste coaches in Europa. Zijn persoonlijkheid, karakter en voorkeur voor aanvallend voetbal passen bij de stijl die we bij Paris Saint-Germain hanteren."

