FC Utrecht-middenvelder Labyad tekent voor vier jaar bij Ajax

"Mijn familie en vrienden zijn heel trots en weten hoe hard ik hiervoor heb gewerkt", zegt Labyad op de website van zijn nieuwe club. "Dat ik uiteindelijk hier sta, is een enorme stap vooruit. De top van Nederland is het streven en daar ben ik nu."

De transfer van Labyad hing al enige tijd in de lucht. In de Johan Cruijff ArenA wordt hij herenigd met trainer Erik ten Hag, die in januari door Ajax werd overgenomen van FC Utrecht.

"Met Ajax waren we al enige tijd in onderhandeling over de transfer van Zakaria. Die onderhandelingen zijn vorige week in een stroomversnelling terechtgekomen en inmiddels succesvol afgerond", zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de website van FC Utrecht.

Beide clubs hebben niet bekendgemaakt hoeveel geld er met de overgang gemoeid is, maar naar verluidt zou het om een transfersom van zo'n 7 miljoen euro gaan. Labyad kwam in januari vorig jaar transfervrij naar Utrecht, waar hij nog een contract tot medio 2020 had.

Clubtopscorer

Met twaalf treffers in 29 duels was Labyad dit seizoen clubtopscorer van Utrecht. Hij scoorde onder meer tweemaal in de 1-2-uitoverwinning tegen Ajax.

Ajax wordt na PSV, Vitesse en Utrecht de vierde club in Nederland voor de 25-jarige middenvelder, die ook zonder veel succes bij Sporting Lissabon in Portugal en bij Fulham in Engeland speelde.

Na Perr Schuurs (Fortuna Sittard) en Hassane Bandé (KV Mechelen) is Labyad de derde aanwinst voor komend seizoen voor Ajax. FC Utrecht legde eerder op maandag AZ-middenvelder Joris van Overeem voor vier jaar vast. De Domstedelingen zien wel Yassin Ayoub transfervrij naar Feyenoord verkassen.

Play-offs

Labyad speelt met de club uit zijn geboortestad deze week in de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen Vitesse. Dinsdag om 20.45 uur staan de ploegen in Arnhem tegenover elkaar. Zaterdag op hetzelfde tijdstip is de return in stadion Galgenwaard.

Zuidam hoopt dat Labyad zijn periode in Utrecht op een mooie manier kan afsluiten. Door een liesblessure miste hij zaterdag nog de play-offwedstrijd tegen sc Heerenveen (2-1 zege). "Er is nu duidelijkheid, waardoor de volledige aandacht van alle betrokkenen kan worden gericht op de finale van de play-offs om Europees voetbal", zegt Zuidam.

"Het boek dat FC Utrecht en Zakaria Labyad samen hebben geschreven is een succesverhaal geworden. Daar hopen we deze week een mooi, passend hoofdstuk aan toe te kunnen voegen. Zakaria is er alles aan gelegen om in deze finaleweek nog belangrijk te zijn voor FC Utrecht."

Zesvoudig international Labyad hoopt komende zomer op het WK actief te zijn met Marokko, net als huidig Ajacied Hakim Ziyech. Marokko speelt op het toernooi in Rusland in groep B tegen Iran, Portugal en Spanje.