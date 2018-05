'Hoop bij Roda JC is na degradatie gevestigd op terugkeer Korotaev'

"De hoop binnen de club is daarop gevestigd. Die wens heb ik meermaals gehoord. Maar wat de praktijk gaat brengen, weet alleen de beste man zelf", zegt Van der Luer maandag, een dag na de desastreuze 1-2 nederlaag van Roda tegen Almere City, tegen NUsport.

"Vooralsnog moeten we de hoop vestigen op wat we wél kunnen krijgen en wat er voorhanden is. De huidige gegevens moeten geanalyseerd worden en daarna moet het plan voor volgend seizoen en de komende jaren worden gemaakt."

Korotaev werd begin 2017 groots gepresenteerd door Roda. De Zwitsers-Russische zakenman toonde zich bijzonder ambitieus, maar liet vervolgens lang niet meer van zich horen.

Begin mei ontdekte Roda dat de geldschieter sinds februari - zij het onterecht - in de cel zat in Dubai. Daarop schortten de Limburgers de overname op. Ruim een maand geleden liet Korotaev weten nog altijd graag terug te keren bij zijn "tweede familie" Roda, maar dat kwam er tot dusver niet van.

Goudstukken

De 52-jarige Van der Luer, die jarenlang voor Roda speelde en tegenwoordig bij de club werkzaam is als scout en trainer van het tweede elftal, had gehoopt dat Korotaev nog tijdens het belabberde seizoen weer zou instappen.

"Ik heb het afgelopen seizoen met alles rekening gehouden. Dat Korotaev toch ineens met de goudstukken uit Dubai zou komen en we gericht dingen konden gaan doen. Maar ook dat we uit de Eredivisie konden donderen."

De voormalig middenvelder beleeft de degradatie wat anders dan vier jaar geleden, toen Roda voor het eerst in de clubhistorie afdaalde naar de Jupiler League. De club promoveerde toen direct weer.

"Van die eerste degradatie was ik flink ondersteboven. Vorig jaar hebben we het in de laatste minuten gered tegen Helmond Sport en MVV. Dat zijn emotionele momenten", zegt hij. "Ik merk nu dat er boosheid en teleurstelling is, maar ook machteloosheid. Roda zit al jaren in dezelfde situatie. Er is ieder jaar hoop op verbetering, maar dat gebeurt niet."

Financiën

Van der Luer beseft dat er ook wat voor hem zal veranderen als Korotaev niet meer terugkeert bij Roda. "Ik ben vooral bezig geweest met het werken op Eredivisie-niveau, maar we hebben ook lijsten klaarliggen voor de Jupiler League. Het zou stom zijn als dat niet zo was."

"Onder Ton Caanen (de omstreden technisch directeur die vorig jaar vertrok, red.) zijn de laatste jaren vijftig spelers gehaald, waarvan een hele hoop geen rol hebben gespeeld. Nu moeten er ook elf nieuwe spelers gehaald worden, maar zal er meer naar de portemonnee worden gekeken."

Van der Luer vindt dat Roda het aan zijn stand verplicht is direct weer te promoveren. "De club kan het zich niet veroorloven om jaren in de Jupiler League rond te dolen. Er moet nu slim met de nieuwe situatie worden omgegaan."

Roda is na FC Twente de tweede club die dit seizoen uit de Eredivisie degradeert. Sparta strijdt deze week in de finale van de play-offs tegen FC Emmen om handhaving.