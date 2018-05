Feyenoord neemt afstand van uitspraken Kuijt in nieuw boek

Kuijt omschrijft de situatie in de kleedkamer als "een speeltuin" en uit in het boek Het geloof in succes ook zijn frustraties over trainer Giovanni van Bronckhorst, onder wie hij in het succesvolle seizoen 2016/2017 op de bank belandde.

NRC publiceerde maandag enkele passages onder de kop 'De afrekening van Dirk Kuijt met 'Gio''. De clubleiding van Feyenoord voelde zich genoodzaakt om met een schriftelijke reactie te komen.

"Het is zijn verhaal en het zijn vooral zijn herinneringen", meldt de Rotterdamse club. "Dat is iets anders dan dat het werkelijk allemaal zo gegaan is. Velen die erbij waren, onder wie de technisch directeur en de hoofdtrainer, herkennen zich nadrukkelijk niet in hoe sommige zaken volgens hem zijn verlopen.''

"We gaan er verder niet op in. Dat willen we niet. Wij koesteren vooral dat we samen kampioen zijn geworden."

Nul rancune

Volgens Kuijt is zijn verhaal niet bedoeld als afrekening met Van Bronckhorst. "Ik koester nul rancune richting Gio'', zei Kuijt maandag tegen RTV Rijnmond.

"Ik stel me kwetsbaar op en ben soms kritisch op hem. Maar ik geef ook aan dat ik hem een heel goede trainer vind. Topsport is lang niet altijd rozengeur en maneschijn. Achter de afgelopen twee jaar zit een heel boeiend en interessant proces, ik hoop mensen daarmee te inspireren.''

Afscheidswedstrijd

De 37-jarige Kuijt moest zich in de laatste maanden van het vorige seizoen veelal schikken in een rol als reserve, iets waar de 104-voudig international maar moeilijk mee kon omgaan. In de slotwedstrijd tegen Heracles Almelo, maandag precies een jaar geleden, mocht de Katwijker toch starten.

Met drie doelpunten bezorgde hij Feyenoord de eerste landstitel sinds 1999. Kuijt stopte daarna met voetballen, maar bleef wel bij de club betrokken. Komend seizoen neemt Kuijt het hoogste jeugdteam (onder 19 jaar) onder zijn hoede.

De Katwijker krijgt op zondag 27 mei een afscheidswedstrijd in De Kuip. Van Bronckhorst zal, net als onder anderen Arjen Robben, Wesley Sneijder en Phillip Cocu, op het veld verschijnen bij de 'testimonial'.