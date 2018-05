Van Overeem verlaat AZ en tekent voor vier jaar bij FC Utrecht

"We zien Joris als een directe versterking voor het middenveld van onze ploeg. We halen iemand in huis die op meerdere posities in die linie uit de voeten kan", zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de site van FC Utrecht.

"Hij is een moderne middenvelder met veel voetballend vermogen en dynamiek in zijn spel. Hij heeft een aanvallende mindset, kan goals maken en teamgenoten in scoringspositie brengen. We geloven in zijn kwaliteiten, drive en potentie."

Van Overeem doorliep de jeugdopleiding van AZ en maakte in december 2013 zijn officiële debuut in de Alkmaarse hoofdmacht, maar kon de laatste seizoenen niet rekenen op een basisplaats.

De club verhuurde hem in het seizoen 2014/2015 aan FC Dordrecht. Namens AZ kwam Van Overeem tot 117 officiële duels, waarin hij veertien keer scoorde.

FC Utrecht legde vorige maand al doelman Maarten Paes (20) van NEC vast. Daar tegenover staat het vertrek van Yassin Ayoub naar Feyenoord. Bovendien staat Zakaria Labyad naar verluidt op het punt om de club te verlaten voor Ajax.

