Iniesta houdt nare smaak over aan mislopen mijlpaal na bizar verlies Barça

Barcelona, dat een recordreeks van 43 competitieduels zonder nederlaag zag eindigen, had na Athletic Bilbao in het seizoen 1929/1930 en Real Madrid (1931/1932) de derde Spaanse club kunnen worden die ongeslagen bleef in een heel seizoen.

"Levante heeft het goed gedaan, maar wij houden hier een nare smaak aan over. Het is echt jammer dat het ons niet is gelukt om de competitie ongeslagen te eindigen. We waren er allemaal op gebrand", aldus de 34-jarige Iniesta.

De clubicoon gaat Barcelona na dit seizoen verlaten, waardoor hij zijn tijdperk van zestien jaar in de hoofdmacht van de Catalanen komende zondag afsluit met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Iniesta ziet er tegenop.

"Hoe dichterbij zondag komt, hoe moeilijker het wordt. Ik ga proberen ervan te genieten. Het wordt de allerlaatste keer en ik denk dat het een mooie herinnering zal worden na zo'n lange tijd."

Valverde

Barcelona-trainer Ernesto Valverde baalde net als Iniesta van de nederlaag tegen Levante, dat na een 2-1-ruststand vroeg in de tweede helft uitliep naar 5-1. De comeback van Barcelona kon een nederlaag niet voorkomen.

"We gingen de rust in met de overtuiging dat we het nog konden omdraaien. We domineren dit seizoen en zijn het niet gewend om vijf doelpunten tegen te krijgen. Het lukte ons niet om de controle te krijgen", aldus de coach.

Ondanks het verlies in Estadi Ciutat de València gaat Barcelona met negentig punten nog steeds riant aan kop in de Primera Division. Atlético Madrid, Real Madrid en Valencia zijn daarachter inmiddels ook zeker van een Champions League-ticket.

De wedstrijd tussen Barcelona en Sociedad is zondag het sluitstuk van de 38e en laatste speelronde in La Liga. Het afscheidsduel van Iniesta in Camp Nou begint om 20.45 uur.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Primera Division