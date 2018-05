Jahanbakhsh en Ghoochannejhad in 35-koppige WK-voorselectie Iran

Jahanbakhsh en Ghoochannejhad waren er in 2014 ook bij toen Iran op het WK in Brazilië strandde in de groepsfase. Het tweetal maakt al jaren deel uit van de ploeg en dus is de verwachting dat ze ook de definitieve selectie van 23 spelers halen.

De 24-jarige Jahanbakhsh heeft 36 interlands achter zijn naam staan en scoorde vier keer voor zijn land. Hij was dit seizoen beter op schot in de Eredivisie, waar hij zich met 21 treffers tot topscorer kroonde.

Bij de dertigjarige Ghoochannejhad staat de teller op 41 interlands en zeventien goals. Voor Heerenveen was hij dit jaar acht keer trefzeker.

Azmoun

De voorlopige selectie van Iran kent geen spelers die actief zijn in een van de topcompetities in Europa. Een van de bekendste namen is Sardar Azmoun, die onder contract staat bij Rubin Kazan. In 2016 speelde de aanvaller met FK Rostov in de Champions League tegen PSV.

Met middenvelder Masoud Shojaei heeft Iran een speler die onlangs met AEK Athene kampioen van Griekenland werd.

Uiterlijk 4 juni moet Queiroz, die op het WK 2010 bondscoach was van zijn vaderland Portugal, zijn definitieve selectie doorgeven aan de FIFA. Tien dagen later begint het WK met de openingswedstrijd in Moskou tussen Rusland en Saoedi-Arabië.

Iran is in Rusland ingedeeld in groep B met Spanje, Portugal en Marokko. De eerste wedstrijd van het Aziatische land is op 15 juni in Sint-Petersburg tegen de Marokkanen.

35-koppige voorselectie Iran

Keepers: Alireza Beiranvand (Persepolis), Seyed Hossein Hosseini (Esteghlal), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Marítimo)

Verdedigers: Ramin Rezaeian (KV Oostende), Voria Ghafouri (Esteghlal), Steven Beitashour (Los Angeles FC), Seyed Jalal Hosseini (Persepolis), Mohammad Reza Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Al Saad), Mohammad Ansari (Persepolis), Pejman Montazeri (Esteghlal), Seyed Majid Hosseini (Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny), Nour Omid Bevel (Esteghlal), Saeid Aghaei (Sepahan), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal)

Middenvelders: Saeid Ezatolahi (Amkar Perm), Masoud Shojaei (AEK Athene), Ahmad Abdolahzadeh (Foolad), Saman Ghoddos (Ostersunds FK), Mehdi Torabi (Saipa), Ashkan Dejagah (Notthingham Forest), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Ehsan Hajsafi (Olympiakos), Ali Karimi (Sepahan), Soroush Rafiei (Al-Khor), Ali Gholizadeh (Saipa), Vahid Amiri (Persepolis)

Aanvallers: Alireza Jahanbakhsh (AZ), Karim Ansarifard (Olympiakos), Mahdi Taremi (Al-Gharafa Sports Club), Sardar Azmoun (Rubin Kazan), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen), Kaveh Rezaei (Charleroi)

