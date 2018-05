Fred Rutten krijgt adviserende rol in rvc FC Twente

De 55-jarige Rutten zal zijn functie bij FC Twente combineren met zijn werkzaamheden in Israël, waar hij in januari werd aangesteld bij Haifa. Naar verluidt wilden de 'Tukkers' Rutten eigenlijk als technisch directeur, maar de oud-trainer van de club zou hebben bedankt voor die rol.

Als rvc-lid keert hij nu alsnog terug bij de club waar hij jarenlang speelde en van 1999 tot 2001 en van 2006 tot 2008 trainer was. Algemeen directeur Erik Velderman is verheugd dat FC Twente de komende jaren weer gebruik kan maken van de kennis van Rutten.

"Het is mooi voor FC Twente dat Fred ons voetbaltechnisch wil helpen. We hebben de afgelopen tijd met hem gesproken over in welke rol dat bij FC Twente zou kunnen", aldus Velderman maandag bij de bekendmaking van het nieuws op de website van FC Twente.

"Fred heeft aangegeven bij zijn huidige club Maccabi Haifa te blijven als zij zich zouden handhaven en dat is gebeurd. Dat Fred zich hieraan wil houden, is logisch."

Trainer

Rutten, die nog tot medio 2019 onder contract staat bij Haifa, is ook blij dat hij toch nog iets kan betekenen voor de club, die hij in 2001 naar winst in het KNVB-bekertoernooi leidde.

"Ik heb gezegd dat ik de club graag wil helpen als ze me erom vragen. Onlangs was dit het geval en in gesprekken met de club is dit daaruit voortgekomen. Op deze wijze kan ik helpen", aldus Rutten.

Met de terugkeer van Rutten krijgt de nieuwe technische invulling van Twente iets meer vorm. De club is nog wel op zoek naar een technisch directeur, de functie die werd ingevuld door Jan van Halst. De 49-jarige Van Halst deed in maart intern al een stapje terug en vertrok na de degradatie.

Het is daarnaast nog onduidelijk wie volgend seizoen trainer is van FC Twente in de Jupiler League. Na het ontslag van Gertjan Verbeek vervulde Marino Pusic die rol de afgelopen maanden op interim-basis. De club heeft al aangegeven dat Pusic in dienst blijft, maar het is nog niet zeker of dat als hoofdtrainer zal zijn.

Het Jupiler League-seizoen van FC Twente begint op vrijdag 17 augustus. Het is nog niet bekend welke club die avond de tegenstander is.