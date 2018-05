Molenaar had geen moment rekening gehouden met degradatie Roda JC

"Dit was een wedstrijd die we hadden kunnen winnen en hadden moeten winnen", baalde Molenaar stevig na de nederlaag tegen Almere City FC. "We hebben genoeg kansen gekregen in de eerste en tweede helft."

Roda verloor zondagavond in Kerkrade de return tegen Almere City in de tweede ronde van de play-offs om promotie en degradatie met 1-2 nadat de heenwedstrijd in Flevoland donderdag in 0-0 was geëindigd. Hierdoor degradeerden de Limburgers na drie seizoenen weer uit de Eredivisie.

Molenaar ging ervan uit dat zijn ploeg lijfsbehoud in de Eredivisie via de play-offs zonder problemen zou veiligstellen. "Dit is iets wat bij de play-offs hoort, maar wij hadden niet het idee dat dit ons zou overkomen. We hadden er alle vertrouwen in dat we dit positief zouden volbrengen."

De trainer, die in maart zijn contract bij de Limburgse club met een jaar verlengde, kon weinig zeggen over zijn toekomst. "We gaan eerst de wonden likken. Ik heb er geen moment rekening mee gehouden dat dit zou gebeuren."

Jurjus

Doelman Hidde Jurjus ging bij de openingstreffer van Almere City flink in de fout. Hij trok na afloop het boetekleed aan. "Dit is iets wat je nooit wil meemaken en de rol die ik erin vervul, is dramatisch. Ik ga echt door een diep dal", treurde Jurjus.

De keeper vond zelf al dat hij de afgelopen weken niet goed speelde. "Ik denk dat je niet de Hidde Jurjus zag die de meeste mensen kennen van de goede tijd. Ik moet bij mezelf te rade gaan waar dat vandaan komt. Vanavond heb ik gewoon een slechte pot gespeeld."

De 24-jarige Jurjus baalde stevig van zijn matige optreden tegen Almere City. "Ik ben echt in shock van wat ik vandaag heb laten zien. Ik heb de mensen hier een verschrikkelijke avond gegeven."