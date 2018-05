Juventus pakt zevende landstitel op rij na gelijkspel bij AS Roma

Juventus had nog slechts een punt nodig om het kampioenschap veilig te stellen. Met nog een speelronde voor de boeg kan de 'Oude Dame' niet meer ingehaald worden door Napoli, dat met vier punten minder tweede staat.

Voor Juventus is het de 34e landstitel in de clubgeschiedenis. Afgelopen woensdag won de ‘Oude Dame’ ook al de Coppa Italia door in de finale AC Milan met 4-0 te verslaan.

Gianluigi Buffon werd voor de negende keer in zijn carrière kampioen met Juventus. Daarmee is de 40-jarige doelman alleen recordhouder wat het aantal landstitels betreft. Buffon deelde dat record met Giovanni Ferrari en Giuseppe Furino.

Paulo Dybala vond tegen Roma vroeg na rust het net voor Juventus, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Ruim twintig minuten voor tijd moest de thuisploeg met tien man verder door een tweede gele kaart voor Radja Nainggolan.

Juventus slaagde er in het vervolg van de tweede helft niet in om te profiteren van de overtalsituatie. Kevin Strootman viel in de slotfase in bij Roma.

Napoli

Napoli won tegelijkertijd met 0-2 bij Sampdoria. Oud-Ajacied Arek Milik opende in de tweede helft de score nadat hij slechts een minuut daarvoor was ingevallen. Raul Albiol bepaalde tien minuten voor tijd de eindstand.

Eerder op de dag speelden Marten de Roon en Hans Hateboer met Atalanta Bergamo voor eigen publiek gelijk tegen AC Milan: 1-1. De Roon deed de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg en Hateboer viel elf minuten voor tijd in.

Beide ploegen eindigden de wedstrijd met tien man door rode kaarten voor Rafael Toloi (Atalanta) en Riccardo Montolivo (Milan).