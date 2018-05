Roda JC degradeert uit Eredivisie na nederlaag tegen Almere City

Bij de heenwedstrijd in Almere speelden de twee ploegen donderdag met 0-0 gelijk in de tweede ronde van de play-offs om promotie en degradatie.

Silvester van der Water bracht Almere na een halfuur op voorsprong in Kerkrade. Dani Schahin maakte vroeg in de tweede helft gelijk, maar in de slotfase bracht Faris Hammouti de Flevolanders opnieuw op voorsprong.

Roda JC degradeerde in 2014 na een periode van 41 jaar uit de Eredivisie. Na een jaar in de Jupiler League keerden de Limburgers terug op het hoogste niveau.

De club uit Kerkrade eindigde dit seizoen als zestiende in de Eredivisie en stroomde daardoor in de tweede ronde van de play-offs in.

Almere City rekende in de eerste ronde over twee wedstrijden af met MVV. De ploeg van coach Jack de Gier speelt in de finale van de play-offs tegen De Graafschap, dat eerder op zondag over twee duels te sterk was voor Telstar.

Lat

Na een levendige openingsfase was Roda halverwege de eerste helft dicht bij de openingstreffer. Een vrije trap van Simon Gustafson kwam op de lat terecht.

Aan de andere kant was het even later wel raak. Na een matige ingreep van Hidde Jurjus schoot Tom Overtoom tegen de paal, waarna Van de Water de rebound benutte.

Door deze treffer moest Roda minimaal twee keer scoren voor lijfsbehoud in de Eredivisie. Enkele minuten voor rust was de thuisploeg dicht bij de gelijkmaker toen Gustafson de paal raakte.

Acht minuten na de onderbreking bracht Dani Schahin Roda wel op gelijke hoogte. De spits kopte raak uit een hoekschop nadat hij even daarvoor nog oog in oog met doelman Chiel Kramer faalde.

Roda ging vervolgens op zoek naar de 2-1, maar grote kansen bleven lange tijd uit. In de slotfase was Sherjil MacDonald bijna trefzeker voor Almere City en kort daarna schoot Christiaan Kum net naast namens Roda.

Twee minuten voor tijd deelde Almere City wel de genadeklap uit. Hammouti stond volledig vrij en schoot van zo’n tien meter eenvoudig binnen. Roda slaagde er in het vervolg niet meer in om nog iets te doen aan de achterstand.