Advocaat vindt Sparta terechte winnaar van tweeluik met Dordrecht

Sparta had de heenwedstrijd in Dordrecht donderdag met 1-2 gewonnen, maar Denis Mahmudov en Jeremy Cijntje brachten de 'Schapenkoppen' in de eerste 25 minuten van de return verrassend met 0-2 voor.

"Als je in de rust met 2-0 achterstaat, is er iets niet goed", baalde Advocaat na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports. "De eerste twee goals waren cadeaus, maar gelukkig hebben we het in de tweede helft rechtgezet."

Dankzij doelpunten van Deroy Duarte en Robert Mühren - dertien minuten voor tijd - kwam Sparta na rust op gelijke hoogte. "We hebben er twee gemaakt, maar op basis van de tweede helft hadden we er wel vijf kunnen maken", analyseerde Advocaat.

In het slotkwartier kreeg Sparta grote kansen, maar Dordrecht had ook kunnen scoren. Tot opluchting van de 'Kasteelheren' bleef een derde treffer van de bezoekers uit, waardoor de Rotterdammers nog een ronde door moet komen voor lijfsbehoud.

Terechte winnaar

"Zij namen natuurlijk alle risico’s en kregen nog een kansje op het einde", zei Advocaat. "Daarvoor hadden we het al moeten beslissen, maar over het geheel genomen vond ik ons de terechte winnaar."

Advocaat was onder de indruk van het spel van Dordrecht, dat als dertiende eindigde in de Jupiler League. "Complimenten aan Dordrecht", aldus de Hagenaar. "Ze hebben het ons ontzettend moeilijk gemaakt. Ze hebben weinig kansen gehad en speelden best aardig, maar in de tweede helft konden ze het niet meer belopen."

Sparta moet nu nog één ronde overleven om volgend seizoen voor het derde jaar op rij in de Eredivisie te mogen uitkomen. In de finale van de play-offs is FC Emmen, dat over twee wedstrijden te sterk was voor NEC, de tegenstander.

Komende donderdag gaat Sparta op bezoek bij Emmen. Drie dagen later volgt de return in Rotterdam.