Geëmotioneerde Wenger geniet van overwinning bij afscheidsduel Arsenal

"Natuurlijk is het erg emotioneel na 1235 wedstrijden voor dezelfde club", laat Wenger na afloop van het duel met Huddersfield weten. "Om daarvan te genieten moesten we winnen en dat hebben we gedaan. Het was een mooie dag voor iedereen."

Wenger neemt na 22 seizoenen afscheid als manager van Arsenal. De 'Gunners' veroverden onder zijn leiding drie landstitels en zeven FA Cups. In 2006 haalde de ploeg de finale van de Champions League, die met 2-1 verloren ging tegen FC Barcelona.

De Fransman baalt ervan dat zijn periode bij Arsenal erop zit. "Ik ben bedroefd. Op een bepaald moment is het voorbij", zegt hij. "Maar de supporters waren tot en met de laatste wedstrijd geweldig."

Wenger kijkt terug op een uitstekende periode bij Arsenal. "Ik ben erg trots op het winnen van zeven FA Cups. De club bevindt zich in een goede situatie met een nieuw stadion, een nieuw trainingscomplex en nieuwe spelers."

Zesde

Arsenal eindigt dit seizoen op de zesde plaats in de Premier League, die recht geeft op een Europa League-ticket voor komend seizoen. De ploeg van Wenger bereikte tevens de halve finales van de Europa League, waarin Atlético Madrid te sterk was.

Wenger denkt dat Arsenal zich volgend seizoen kan mengen in de Engelse titelstrijd als het nog een aantal nieuwe spelers haalt. "Ik zie de toekomst rooskleurig in voor mijn opvolger omdat het team over een goede instelling en kwaliteiten beschikt. De ploeg heeft nog een aantal versterkingen nodig en kan in dat geval meedoen om de landstitel."

Het is nog onbekend wie Wenger opvolgt bij Arsenal. Ook is het nog onduidelijk wat de toekomstplannen van de 68-jarige coach zijn.

