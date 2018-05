Sparta ontsnapt aan degradatie in play-off tegen FC Dordrecht

Denis Mahmudov en Jeremy Cijntje waren in de eerste 25 minuten al trefzeker voor de Dordtenaren. Deroy Duarte maakte in de tweede helft de aansluitingstreffer en Robert Mühren - die in het reguliere seizoen ook al belangrijke goals maakte voor Sparta - zorgde dertien minuten voor tijd voor grote vreugde bij het thuispubliek op Het Kasteel.

Sparta moet nu nog één ronde overleven om volgend seizoen voor het derde jaar op rij in de Eredivisie te mogen uitkomen.

Tegenstander in de finale van de play-offs wordt FC Emmen, dat over twee wedstrijden te sterk was voor NEC. De Drentse club verloor zondag weliswaar met 4-1 bij NEC, maar dat was na de 4-0-thuiszege van donderdag genoeg om door te gaan.

Paal

De problemen begonnen zondag al vroeg voor Sparta. Na zeven minuten knalde de Macedoniër Mahmudov met enig fortuin raak voor FC Dordrecht, dat dankzij een periodetitel mocht meedoen aan de play-offs. Het schot werd van richting veranderd door Sparta-verdediger Bart Vriends waardoor doelman Leonard Nienhuis kansloos was.

De 0-2 van Cijntje mocht Nienhuis, die speelde vanwege blessures van Jannik Huth en Roy Kortsmit, zich wel aanrekenen. Hij botste knullig op Vriends, waarna de FC Dordrecht-middenvelder de bal zomaar in het lege doel kon schuiven.

'De Schapenkoppen', die in de eerste ronde van de play-offs al gestunt hadden tegen SC Cambuur, leken daarmee opnieuw op weg naar een verrassing, maar in de tweede helft ontsnapte Sparta alsnog. Na 57 minuten knalde de 18-jarige Duarte de bal op aangeven van Fred Friday in de verre hoek (1-2).

Bij die 1-2-stand zou de wedstrijd uitdraaien op een verlenging, maar zover liet de thuisploeg het niet komen. Opnieuw was Friday aangever en ditmaal was Mühren trefzeker. De Volendammer raakte eerst nog de paal, waarna hij alert was in de rebound (2-2);.

Er volgde nog een spannend kwartier waarin Sparta grote kansen kreeg, maar ook Dordrecht had kunnen scoren. Tot opluchting van de thuisclub bleef een derde Dordtse goal uit, waardoor de ploeg van trainer Dick Advovaat nog een ronde door moet komen voor lijfsbehoud.