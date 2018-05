Martens grijpt met Barcelona naast titel, Van de Sanden kampioen met Lyon

Mede door een goal van Martens wonnen de Catalanen hun laatste competitiewedstrijd met 0-5 van Levante, maar dat was niet genoeg om Atlético Madrid te passeren op de ranglijst. De Madrilenen waren met 1-6 te sterk voor Real Zaragoza, waardoor ze Barcelona een punt voor bleven. Het is de tweede keer op rij dat Atletico kampioen is.

Van 2012 tot en met 2015 werd Barcelona vier keer op rij kampioen en in 2016 was Athletic de Bilbao de sterkste in de Spaanse competitie voor vrouwen. Dit jaar seizoen eindigde de club uit Bilbao op de derde plaats.

In de Champions League greep de 25-jarige Martens ook al naast een prijs met Barcelona. Van de Sanden was met Lyon in de kwartfinales over twee wedstrijden te sterk.

Het was Martens haar eerste seizoen in dienst van Barcelona, dat haar overnam van het Zweedse FC Rosengard. In de uitwedstrijd tegen Levante tekende ze zondag in de eerste helft voor de 0-2, waarna ze halverwege de tweede helft gewisseld werd.

Individueel viel Martens dit seizoen wel in de prijzen. In oktober werd ze door de FIFA uitgeroepen tot de beste speler van de wereld, nadat ze vorig jaar zomer ook al was verkozen tot de beste speelster van het door Oranje gewonnen EK.

Van de Sande

De titel van Lyon was al de twaalfde in de clubhistorie voor de vrouwentak. 'La Reine' stelde het kampioenschap veilig door thuis met liefst 7-0 te winnen van Olympique Marseille, dat daardoor degradeerde. Van de Sande had geen basisplaats.

De 25-jarige Oranje-international, die afgelopen zomer overkwam van Liverpool, kan met Lyon ook nog de Champions League winnen. De Franse club speelt in de finale van het miljoenenbal tegen VfL Wolfsburg.

De eindstrijd is op 24 mei in de Oekraïnse hoofdstand Kiev, twee dagen voor de finale van de mannen in dezelfde stad.