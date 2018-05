Swansea City degradeert na zeven jaar uit Premier League, record Salah

Swansea had nog een kleine kans om aan degradatie naar het Championship te ontsnappen. De ploeg van Carlos Carvalhal moest zelf dik winnen van Stoke City en concurrent Southampton moest in het St. Mary’s Stadium dik verliezen van kampioen Manchester City, maar beide gebeurde niet.

Swansea keerde in 2011 na een afwezigheid van 28 jaar terug op het hoogste Engelse niveau en maakte zijn debuut in de Premier League. Bij de 'Swans' staan de Nederlanders Mike van der Hoorn, Leroy Fer, Luciano Narsingh en Erwin Mulder onder contract.

Andy King opende wel de score voor Swansea, maar Papa N’Diaye en Peter Crouch bogen de achterstand van Stoke om in een voorsprong. Kort na rust miste Xherdan Shaqiri een penalty namens de bezoekers. Van der Hoorn deed de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg, waar Narsingh op de bank bleef. Erik Pieters maakte de negentig minuten vol bij Stoke.

Door de nederlaag eindigt Swansea met 33 punten uit 38 wedstrijden als achttiende. West Bromwich Albion en Stoke degradeerden al eerder uit de Premier League.

Manchester City versloeg in de extra tijd door een goal van Gabriel Jesus Southampton met 0-1. Daardoor komt de ploeg van manager Josep Guardiola dit seizoen uit op honderd punten en breekt daarmee het record van meeste punten in een seizoen op het hoogste Engelse niveau. Dat was met 98 punten in handen van Liverpool in het seizoen 1978/79.

Dusan Tadic

Salah

Op Anfield zorgde Salah na een klein halfuur voor de openingstreffer van Liverpool tegen Brighton & Hove Albion. De Egyptenaar verbeterde daarmee het doelpuntenrecord in de Premier League dat met 31 doelpunten op naam stond van Luis Suárez, Alan Shearer en Cristiano Ronaldo.

Dejan Lovren, voormalig Vitesse-spits Dominic Solanke en Andrew Robertson voerden de score verder op voor Liverpool, dat zo met 4-0 van Brighton won. Dankzij de zege worden de 'Reds' als vierde en eisen ze het laatste Champions League-ticket in de Premier League voor komend seizoen voor zich op. Dat was ook goed nieuws voor PSV, dat zeker is van een plek in de laatste voorronde van de Champions League.

Liverpool kon de vierde plaats alleen nog kwijtraken aan Chelsea, dat daarvoor in ieder geval moest winnen bij Newcastle United. De Londenaren verloren echter met 3-0 door twee doelpunten van Ayoze Pérez en een treffer van Dwight Gayle op St. James' Park en moeten genoegen nemen met de vijfde plek, die recht geeft op deelname aan de Europa League.

Mohamed Salah

Van Aanholt

Patrick van Aanholt had met een doelpunt en een assist een belangrijk aandeel in een 2-0 thuiszege van Crystal Palace op West Bromwich Albion. De Nederlander bereidde twintig minuten voor tijd de openingsgoal van Wilfried Zaha voor en rondde kort daarna een fraaie aanval van Palace af.

Op Wembley sloot Tottenham Hotspur het seizoen af met een spectaculaire 5-4 overwinning op Leicester City en legt zo beslag op de derde plek. Harry Kane en Erik Lamela waren tweemaal trefzeker namens de 'Spurs', dat in de tweede helft een 1-3 achterstand omboog in een 4-3 voorsprong. Kane schroefde zijn seizoenstotaal op naar dertig competitietreffers.

Nummer twee Manchester United versloeg dankzij een goal van Marcus Rashford Watford met 1-0 en nummer zes Arsenal boekte bij Huddersfield Town (0-1) door een doelpunt van Pierre-Emerick Aubameyang zijn eerste uitzege in 2018. Het was na 22 jaar de laatste wedstrijd van manager Arsène Wenger bij de 'Gunners'.

Davy Klaassen speelde een helft mee bij Everton, dat met 3-1 verloor bij West Ham United. Nathan Aké won met Bournemouth in de tiende wedstrijd van de laatste speelronde met 1-2 bij Burnley.

Patrick van Aanholt

Bekijk de uitslagen en de eindstand in de Premier League