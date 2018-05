PSV krijgt plek in laatste CL-voorronde dankzij vierde plaats Liverpool

De 'Reds' wonnen in de laatste speelronde thuis met 4-0 van Brighton & Hove Albion en stelden zo een Champions League-ticket veilig. Omdat Real Madrid, op 26 mei in Kiev tegenstander van de Engelsen in de eindstrijd, ook al via de competitie geplaatst is voor het miljoenenbal, komt er een plekje vrij.

Die plek in het hoofdtoernooi gaat naar de kampioen van Tsjechië en dat is hoogstwaarschijnlijk Viktoria Pilsen. De Tsjechen hoeven geen voorronde meer te spelen, terwijl hun plek in de play-offs wordt ingenomen door PSV.

Aanvakelijk zou de ploeg van trainer Phillip Cocu instromen in de derde voorronde en moest tweemaal een tweeluik worden overleefd.

Het Europese seizoen van PSV begint nu pas op 21 of 22 augustus, in plaats van twee weken eerder. De Eindhovense club treft in de play-offs een kampioen uit een 'kleinere' Europese competitie en kan geen nummer, twee, drie of vier uit een topcompetitie loten.

Bijkomend voordeel is dat de landskampioen zeker weet dat het minimaal tot de winterstop in Europa actief zal zijn. Als PSV in de play-offs van de Champions League wordt uitgeschakeld, stroomt het namelijk in in de groepsfase van de Europa League.

Ajax

Voor Ajax, dat als tweede eindigde in de Eredivisie, wordt het wel een lange weg naar het hoofdtoernooi van de Champions League. De Amsterdammers beginnen op 24 of 25 juli in de tweede voorronde en moeten drie rondes overleven om na vier jaar weer uit te mogen komen in het belangrijkste Europese bekertoernooi voor clubs.

Mocht Ajax in de voorrondes worden uitgeschakeld, dan kan de ploeg van trainer Erik ten Hag het hoofdtoernooi van de Europa League nog halen.