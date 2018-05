Vormer en Denswil veroveren titel met Club, goal Dost baat Sporting niet

Het gat tussen Brugge en Standard Luik blijft met nog één wedstrijd te gaan in de play-offs uit vier punten bestaan. Aangezien Anderlecht met 1-0 verloor bij AA Gent en tegen een achterstand van zes punten aankijkt, is de titel van Brugge een feit.

Luik kwam na elf minuten nog wel op voorsprong in eigen huis, maar Brugge maakte vlak voor rust al gelijk. Jelle Vossen trof doel op aangeven van aanvoerder Ruud Vormer, die de bal vlak daarvoor met de hand meenam.

Vormer, die deze week werd opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal, stond de hele wedstrijd in het veld bij Brugge. Ook oud-Ajacied Stefano Denswil speelde negentig minuten mee.

Routinier Timmy Simons mocht in het laatste kwartier ook nog zijn opwachting maken bij Brugge, dat in 2016 voor het laatst kampioen werd. De 41-jarige middenvelder kwam het veld in voor doelpuntenmaker Vossen.

Dost

In Portugal kwam Sporting na iets meer dan een halfuur spelen op achterstand bij Maritimo door een doelpunt van Joel. Een minuut later rondde Dost een snelle aanval van de bezoekers af, maar in de extra tijd pakte de middenmoter alsnog de winst door een goal van Gevorg Ghazaryan.

Dost, die vorige maand besloot om per direct zijn interlandloopbaan te beëindigen, eindigde op een seizoenstotaal van 27 competitietreffers. Daarmee maakt de spits er zeven minder dan vorig seizoen.

Door de nederlaag grijpt Sporting naast een ticket voor de voorronde van de Champions League. De ploeg van coach Jorge Jesus eindigt op de derde plaats, die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Europa League. Benfica nam de tweede plek op de slotdag over door een 1-0 zege op Moreirense. FC Porto stelde eerder al de landstitel veilig.

Promes

In Rusland greep aanvoerder Quincy Promes met Spartak Moskou naast rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League. De onttroonde kampioen verloor op de slotdag van de Russische competitie voor eigen publiek met 1-0 van stadgenoot Dinamo Moskou.

Yevgeni Lutsenko maakte in de 35e minuut uit een strafschop de enige treffer bij Spartak-Dinamo. CSKA, ook uit de Russische hoofdstad, profiteerde van de nederlaag van de ploeg van Promes. Door een 2-1 zege op Anzhi Makhachkala eindigt CSKA als tweede en Spartak als derde in Rusland.

Lokomotiv Moskou volgde vorige week Spartak Moskou op als kampioen van Rusland. De nieuwe kampioen sloot de competitie af met een nederlaag bij Arsenal Tula (1-0).

CSKA versloeg Anzhi mede door een doelpunt van Ahmed Musa (ex-VVV) en eindigde zo als tweede, op twee punten van Lokomotiv. Spartak moet als nummer drie via de voorrondes de Champions League proberen te halen.

De 26-jarige Promes eindigt het seizoen met vijftien goals en is daarmee de topscorer van de Russische competitie. In de vorige jaargang werd de Nederlander derde met twaalf treffers.

Zenit

Zenit Sint-Petersburg, dat als nummer vijf van de ranglijst de Europa League in gaat, zwaaide trainer Roberto Mancini uit met een royale zege op Khabarovsk: 6-0.

Aleksandr Erokhin nam vier doelpunten voor zijn rekening. De middenvelder tekende in de tweede helft voor een zuivere hattrick. Mancini vertrekt uit Sint-Petersburg en wordt waarschijnlijk bondscoach van Italië.

Dick Advocaat wordt genoemd als mogelijke opvolger van Mancini bij Zenit. De zeventigjarige Hagenaar werkte tussen 2006 en 2009 met veel succes bij de Russische club, waarmee hij de landstitel pakte en de UEFA Cup en de Europese Super Cup veroverde.