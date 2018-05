NEC redt het niet tegen FC Emmen, De Graafschap schakelt Telstar uit

Tegenstander van De Graafschap in de finale van de play-offs wordt Roda JC of Almere City FC, die om 20.00 uur in Kerkrade hun return spelen. De heenwedstrijd in Flevoland eindigde donderdag in 0-0.

Het sprookje van Telstar is door de nederlaag op De Vijverberg voorbij. De Noord-Hollandse club, die knap zesde werd in de Jupiler League, hoopte na dertig jaar terug te keren op het hoogste niveau. De Graafschap was in het seizoen 2015/2016 voor het laatst actief in de Eredivisie.

FC Emmen speelde nog nooit op het hoogste niveau. De ploeg van trainer Dick Lukkien treft Sparta in de strijd om een plek in de Eredivisie. De Rotterdammers verdedigden tegen FC Dordrecht met succes een 2-1 voorsprong uit de heenwedstrijd door thuis gelijk te spelen met 2-2.

NEC-FC Emmen

Na de slechte tweede seizoenshelft én de 4-0 nederlaag bij FC Emmen, leken weinig NEC-supporters nog te geloven in een wondertje. De Goffert was dan ook matig gevuld voor de return tegen de club die zevende werd in de Jupiler League.

Bij de spelers van de thuisclub was het geloof wel aanwezig. De ploeg van de bekritiseerde trainer Pepijn Lijnders, die de talentvolle Ferdi Kadioglu op de bank liet beginnen, had nog geen vijf minuten nodig om de score te openen. Anass Achahbar raakte de bal niet vol, maar het was genoeg voor de 1-0.

Zes minuten later was het opnieuw raak en weer was Achahbar de maker. Ditmaal volleerde de oud-Feyenoorder binnen, al leek de bal houdbaar voor Emmen-doelman Dennis Telgenkamp.

NEC wist dat het nog twee goals nodig had voor een verlenging, maar dat veranderde snel. Alexander Bannink tikte ongehinderd een voorzet van Glenn Bijl langs doelman Marco van Duin en maakte zo de belangrijke goal voor Emmen (2-1). Niet veel later ontsnapte NEC bij een schot van Bannink op de paal.

Lat

In het vervolg van de eerste helft was het weer NEC dat gevaar stichtte en dat werd beloond. Eerst scoorde Frank Sturing met zijn hak 3-1, waarna Ole ter Haar Romeny diep in de blessuretijd van de eerste helft de 4-1 maakte.

Opnieuw had NEC nog twee goals nodig. 6-1 zou genoeg zijn om door te gaan en dus bleef de thuisclub, met Kadioglu als invaller, na rust aanvallen. De grootste kans was voor Achahbar, die via de grond op de lat kopte.

Naarmate de tweede helft verstreek en goals uitbleven, zakte het geloof weg bij NEC. In de slotfase kwam Emmen niet meer in de problemen, terwijl bij de thuisploeg het besef doordrong dat er nog een jaar in de Jupiler League wacht.

De Graafschap-Telstar

In de wetenschap dat er gewonnen moest worden van Telstar om door te gaan, ging De Graafschap zondag thuis meteen op jacht naar goals en dat had snel resultaat. Na vier minuten belandde een corner voor de voeten van Lars Nieuwpoort, die via de binnenkant van de paal binnentikte (1-0).

De voorsprong zorgde er niet voor dat De Graafschap gas terugnam. Telstar kon niet anders dan tegenhouden en halverwege de eerste helft was het 2-0. Opnieuw zorgde een corner voor gevaar en ditmaal kopte Youssef El Jebli raak.

Het was aan doelman Rody de Boer te danken dat Telstar voor rust niet de genadeklap kreeg. De 20-jarige keeper redde tweemaal op een inzet van Daryl van Mieghem.

Vrije trap

Het spelbeeld en de 2-0 ruststand deden niet vermoeden dat het nog spannend zou worden, maar vroeg in de tweede helft was daar ineens de aansluitingstreffer van Telstar. Mohamed Hamdaoui, die in de heenwedstrijd de winnende 3-2 maakte uit een vrije trap, liet opnieuw zien een specialist te zijn. Vanaf een meter of 25 mocht de aanvaller aanleggen en hij schoot fraai raak (2-1).

Door de tegentreffer was De Graafschap wel weer bij de les. Binnen tien minuten was de marge weer twee (3-1); Fabian Serrarens schoot binnen na een steekpass van Tarik Tissoudali. Daarna ging het weer mis voor de thuisploeg. Doelman Filip Bednarek kwam wild uit en legde Hamdaoui neer, waarna Andrija Novakovic de penalty benutte voor Telstar: 3-2.

Bij die stand zou er verlengd worden, maar zover kwam het niet dankzij Van Mieghem. Tien minuten voor tijd draaide een voorzet van de De Graafschap-aanvaller binnen, zonder dat iemand de bal aanraakte (4-2).

Er volgde nog een spannende slotfase, waarin Telstar aan één goal genoeg had om door te gaan. Zelfs doelman De Boer ging naar voren, maar gescoord werd er niet meer en dus is De Graafschap weer een stapje dichter bij de Eredivisie.