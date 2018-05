De Graafschap mag blijven hopen op promotie na spektakelstuk tegen Telstar

Tegenstander in de finale wordt Roda JC of Almere City, die om 20.00 uur in Kerkrade hun return spelen. De heenwedstrijd in Flevoland eindigde donderdag in 0-0.

Het sprookje van Telstar is door de nederlaag op De Vijverberg voorbij. De Noord-Hollandse club, die knap zesde werd in de Jupiler League, hoopte na dertig jaar terug te keren op het hoogste niveau. De Graafschap was in het seizoen 2015/2016 voor het laatst actief in de Eredivisie.

In de wetenschap dat er gewonnen moest worden van Telstar om door te gaan, ging De Graafschap zondag thuis meteen op jacht naar goals en dat had snel resultaat. Na vier minuten belandde een corner voor de voeten van Lars Nieuwpoort, die via de binnenkant van de paal binnentikte (1-0).

De voorsprong zorgde er niet voor dat De Graafschap gas terugnam. Telstar kon niet anders dan tegenhouden en halverwege de eerste helft was het 2-0. Opnieuw zorgde een corner voor gevaar en ditmaal kopte Youssef El Jebli raak.

Het was aan doelman Rody de Boer te danken dat Telstar voor rust niet de genadeklap kreeg. De 20-jarige keeper redde tweemaal op een inzet van Daryl van Mieghem.

Vrije trap

Het spelbeeld en de 2-0 ruststand deden niet vermoeden dat het nog spannend zou worden, maar vroeg in de tweede helft was daar ineens de aansluitingstreffer van Telstar. Mohamed Hamdaoui, die in de heenwedstrijd de winnende 3-2 maakte uit een vrije trap, liet opnieuw zien een specialist te zijn. Vanaf een meter of 25 mocht de aanvaller aanleggen en hij schoot fraai raak (2-1).

Door de tegentreffer was De Graafschap wel weer bij de les. Binnen tien minuten was de marge weer twee (3-1); Fabian Serrarens schoot binnen na een steekpass van Tarik Tissoudali. Daarna ging het weer mis voor de thuisploeg. Doelman Filip Bednarek kwam wild uit en legde Hamdaoui neer, waarna Andrija Novakovic de penalty benutte voor Telstar: 3-2.

Bij die stand zou er verlengd worden, maar zover kwam het niet dankzij Van Mieghem. Tien minuten voor tijd draaide een voorzet van de De Graafschap-aanvaller binnen, zonder dat iemand de bal aanraakte (4-2).

Er volgde nog een spannende slotfase, waarin Telstar aan één goal genoeg had om door te gaan. Zelfs doelman De Boer ging naar voren, maar gescoord werd er niet meer en dus is De Graafschap weer een stapje dichter bij de Eredivisie.