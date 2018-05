Vertrek bij Zenit maakt voor Mancini weg vrij voor bondscoachschap Italië

Het contract van de 53-jarige Mancini wordt in onderling overleg ontbonden, zo bevestigt zondagochtend de Russische topclub op zijn website. De trainer zat zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Khabarovsk (6-0 zege) voor het laatst op de bank.

Mancini werkte een jaar als hoofdtrainer bij Zenit, maar zonder veel succes. De club uit Sint Petersburg begint de laatste competitieronde als vijfde, op tien punten van kampioen Lokomotiv Moskou.

Dick Advocaat wordt genoemd als mogelijke opvolger van Mancini bij Zenit. De zeventigjarige Hagenaar werkte tussen 2006 en 2009 met veel succes bij de Russische club, waarmee hij de landstitel pakte en de UEFA Cup en Europese Super Cup veroverde.

Gesprekken

De Italiaanse voetbalbond is op zoek naar een opvolger voor Giampiero Ventura, die in november werd ontslagen als bondscoach na het mislopen van het WK in de play-offs tegen Zweden. In afwachting van een opvolger werd Luigi Di Bagio als interim aangesteld. Carlo Ancelotti bedankte voor de baan.

De interim-voorzitter van de Italiaanse bond, Roberto Fabbricini, bevestigde vorige week dat er gesprekken met Mancini gaande zijn en dat er na afloop van het seizoen in Rusland verder onderhandeld zou worden. "Er is nog niets beslist, maar Roberto heeft gezegd dat hij graag wil", gaf Fabbricini aan.

De eerstvolgende wedstrijd van Italië is op maandag 28 mei, wanneer Saudi-Arabië in een oefeninterland de tegenstander is. In juni spelen de 'Azzurri' tegen Nederland.

Ook Antonio Conte (Chelsea) en Claudio Ranieri (Nantes) zouden op de shortlist van de bond staan, maar voor tal van Italiaanse media staat vast dat Mancini de nieuwe bondscoach wordt.