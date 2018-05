HSV treurt om kwijtraken 'unieke eigenschap' na degradatie uit Bundesliga

"Het is een enorm pijnlijk moment voor de club", aldus clubpresident Bernd Hoffmann na de 2-1 overwinning van zaterdag op Borussia Mönchengladbach. Omdat naaste concurrent VfL Wolfsburg hekkensluiter FC Köln met 4-1 versloeg, was dat niet genoeg om directe degradatie af te wenden.

HSV was de enige club die sinds de oprichting van de Bundesliga in 1963 onafgebroken op het hoogste niveau in Duitsland speelde. De beroemde klok in het Volksparkstadion, die de fans daar constant aan herinnerde, moet voor het eerst in de geschiedenis op nul worden gezet.

"We verliezen hiermee een van onze unieke eigenschappen", treurt Hoffman. "Maar we blijven een grote machtige club en zullen die kracht ook in de toekomst weer uitstralen."

Promotie

Bij HSV, dat de afgelopen jaren meerdere keren op het nippertje aan degradatie ontsnapte, is alles vanaf nu gericht op een directe terugkeer.

"Het doel is duidelijk: zo goed mogelijk voorbereid beginnen aan het nieuwe seizoen om zo binnen één jaar te kunnen promoveren", zegt waarnemend voorzitter Frank Wettstein. "Daar gaan we nu heel hard aan werken."

Trainer Christian Titz, die in maart werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Bernd Hollerbach, zal die missie moeten leiden. "Ik ben trots op de ploeg, die er de laatste weken alles aan heeft gedaan om een wonder te realiseren", zegt Titz. "Ik moet dit even laten bezinken en daarna gaat de blik op de toekomst."

Van Drongelen

Ook voor Rick van Drongelen is de degradatie een bittere pil. De enige Nederlander bij HSV kwam vorige zomer over van Sparta Rotterdam en speelde in zijn eerste seizoen achttien duels in de Bundesliga.

"Dit doet echt heel veel pijn", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. "Dit is zo'n gigantisch grote club. De laatste weken hebben we onder de nieuwe trainer nog veel punten gepakt met goed voetbal, maar het was niet genoeg."

De wedstrijd tegen Gladbach lag zaterdag in de slotfase een kwartier stil toen fans, die de degradatie niet konden verkroppen, vuurwerk op het veld gooiden. "Doodzonde dat een kleine groep dit doet, maar wat mij vooral bijblijft, is de staande ovatie die we na afloop kregen."

