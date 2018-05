Utrecht-trainer De Jong hoopt in finale play-offs op herstelde Labyad

FC Utrecht verzekerde zich door een 2-1 thuiszege nipt van een plaats in de eindstrijd, nadat woensdag in Friesland met 4-3 was verloren. Tegen Vitesse wordt dinsdag en zaterdag gestreden om een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League.

De Jong weet zeker dat er alles aan wordt gedaan om Labyad speelklaar te maken voor die dubbele ontmoeting, net als de eveneens geblesseerde middenvelder Mateusz Klich.

"De medische staf maakt momenteel overuren", zegt de trainer bij FOX Sports. "Ik hoop dat ze deze week weer op het veld staan en wellicht nog een bijdrage kunnen leveren."

Transfer

Labyad lijkt na dit seizoen te vertrekken bij FC Utrecht. De spelmaker zou naar verluidt al overeenstemming met Ajax hebben bereikt over een contract tot medio 2022, al wordt dat door de speler zelf ontkend.

Geruchten dat Labyad niet aan de aftrap verscheen door de transferperikelen, zijn volgens De Jong uit de lucht gegrepen. "Ik denk dat hij enorm gemotiveerd zal zijn om een bijdrage te leveren, maar als het medisch niet mogelijk is, zullen andere jongens het moeten doen."

Afsluiten

Ook Mark van der Maarel, tegen sc Heerenveen maker van de 2-0, benadrukt dat zijn ploeggenoot niets liever wil dan zo snel mogelijk weer op het veld staan.

"Ik kan je verzekeren dat Zakaria echt problemen heeft, want volgens mij twijfelen mensen daaraan. Die wil heel graag bij ons afsluiten met Europees voetbal en gaat er alles aan doen om er dinsdag bij te zijn."

"Natuurlijk zou ik het mooi vinden als hij gewoon bij Utrecht blijft, maar ik weet niet of dat realistisch is. Hij is een speler met exceptionele kwaliteiten, daar is altijd belangstelling voor."

FC Utrecht begint de finale van de play-offs in Arnhem op dinsdag om 20.45 met een uitwedstrijd tegen Vitesse, dat over twee duels veel te sterk was voor ADO Den Haag. De return in de Galgenwaard wordt zaterdag om dezelfde tijd gespeeld.