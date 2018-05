FC Utrecht rekent af met Heerenveen en bereikt finale play-offs

Het eerste duel in Friesland was woensdag in een 4-3 overwinning voor Heerenveen geëindigd en dus had Utrecht aan deze zwaarbevochten zege genoeg om de finale van de play-offs te bereiken.

Rico Strieder had na 39 minuten voor de openingstreffer gezorgd en Mark van der Maarel vergrootte de marge een kwartier na rust naar twee. Marco Rojas bracht de spanning nog wel terug door in de slotfase de 2-1 aan te tekenen, maar de gelijkmaker bleef uit in Stadion Galgenwaard.

Door de nederlaag van Heerenveen zat Jurgen Streppel voor het laatst in de dug-out als trainer van de Friezen. Halverwege maart was al bekend dat het contract van de coach niet verlengd zou wourden.

Utrecht neemt het in de finale van de play-offs op tegen Vitesse, dat eerder op zaterdag afrekende met ADO Den Haag. De winnaar plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League. Dinsdag wordt de heenwedstrijd gespeeld en de return staat zaterdag op het programma.

Vorig jaar wist Utrecht de play-offs te winnen, maar de ploeg van toenmalig trainer Erik ten Hag slaagde er destijds niet in om via de voorronden het hoofdtoernooi te bereiken.

Hansen

Voor Heerenveen was het vooral zaak om de nul te houden in Utrecht, maar de nummer acht van de reguliere competitie kreeg wat dat betreft al een vroege tegenvaller te verwerken. Martin Hansen raakte geblesseerd na een botsing met Utrecht-verdediger Sean Klaiber en werd na 29 minuten op een brancard van het veld gedragen.

Tien minuten later was de openingstreffer een feit. Strieder controleerde de bal aan de rand van het strafschopgebied en schoot vervolgens schitterend raak.

Utrecht deed daarmee vertrouwen op en een klein kwartier na rust leek het duel al beslist nadat Van der Maarel een voorzet van Klaiber binnenkopte. Heerenveen kwam vervolgens slechts sporadisch voor het doel van Utrecht, maar prikte tien minuten voor tijd nog wel de aansluitingstreffer binnen.

Het doelpunt van Rojas leverde nog een spannende slotfase op. Denzel Dumfries kreeg de beste kans op de 2-2, maar zijn kopbal vloog net over de kruising, waardoor Utrecht nog mag hopen op Europees voetbal.