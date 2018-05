Memphis verliest met Lyon, Sevilla naar voorronde Europa League

Lyon boog in de tweede helft via Nabil Fekir (penalty) en Houssem Aouar (assist Memphis) nog een achterstand om, maar in de laatste minuten stelde Strasbourg toch nog de overwinning veilig.

Op hetzelfde moment benutte Fabinho een strafschop namens Monaco, dat door die treffer in blessuretijd met 1-0 won van Saint-Etienne.

Door het gelijkspel staat Lyon nu derde, op twee punten van Monaco. De tweede plek geeft recht op directe plaatsing voor de Champions League, de nummer drie moet voorrondes spelen. Volgend weekend is de laatste speelronde.

Olympique Marseille, dat op 16 mei aantreedt in de finale van de Europa League, speelde vrijdag met 3-3 gelijk tegen Guingamp en maakt nog een kleine kans op directe plaatsing voor de Champions League.

Spanje

In Spanje greep Sevilla naast een rechtstreeks ticket voor de Europa League. De ploeg van trainer Joaquin Caparrós is door het 2-2 gelijkspel tegen Real Betis veroordeeld tot een plek in de voorronden.

De nummers zes en zeven plaatsen zich in Spanje voor de Europa League. Betis was al zeker van een rechtstreeks ticket en door de 2-4 zege van Villarreal op het Deportivo La Coruña van Clarence Seedorf is Sevilla veroordeeld tot de voorronden.

Sevilla stond tien minuten voor tijd nog wel met 1-2 voor in de derby, maar Loren Moron bezorgde Real Betis een punt door na 81 minuten tot scoren te komen. Bij de thuisploeg speelde oud-PSV'er Andrés Guardado de eerste helft mee.

Nummer negen Getafe, dat met 0-1 verloor van Atlético Madrid, kan nog wel in gelijk puntenaantal komen met Sevilla, dat op basis van onderling resultaat echter niet meer te passeren is op de ranglijst.

Sevilla wist de Europa League in het recente verleden nog drie keer achter elkaar (2014, 2015 en 2016) te winnen.

Seedorf

Seedorf verloor zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen met Deportivo zogezegd van Villarreal, dat daardoor net als Betis zeker is van een rechtstreeks ticket voor de Europa League.

Deportivo wist eind april al dat degradatie een feit was. De ploeg van Seedorf speelt dit seizoen nog één wedstrijd op het hoogste niveau, maar eindigt sowieso op de achttiende plek.

Real Madrid, dat nergens meer voor speelt in eigen land, maakte korte metten met Celta de Vigo: 6-0. Bij rust stond het al 3-0 door doelpunten van Gareth Bale (twee) en Toni Kroos en na rust kwam de 'Koninklijke' nog eens drie keer tot scoren.

Met nog één speelronde te gaan heeft Champions League-finalist Real drie punten achterstand op nummer twee Atlético Madrid en vijftien op koploper FC Barcelona, dat zondag nog in actie komt.

