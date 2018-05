Vitesse dankzij nieuwe zege op ADO simpel naar finale play-offs

Door de 2-5 overwinning van woensdag in Den Haag stond Vitesse al met één been in de finale van de play-offs en die ruime marge kwam in Arnhem geen moment in gevaar.

Doelpunten van Tim Matavz en Mason Mount brachten Vitesse zelfs op voorsprong in de GelreDome. Abdenasser El Khayati tekende na rust nog wel voor de aansluitingstreffer, maar ADO kwam alsnog vier treffers tekort voor een verlenging.

In de finale van de play-offs neemt Vitesse het op tegen FC Utrecht of sc Heerenveen, die later op zaterdagavond tegen elkaar spelen. De Domstedelingen moeten een 4-3 achterstand uit de heenwedstrijd zien weg te werken tegen de Friezen.

De ploeg die de play-offs wint, plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League. Vitesse kwam dit seizoen al uit in de groepsfase, maar eindigde als laatste in een poule met Lazio, OGC Nice en Zulte Waregem.

Stunt

ADO hoopte een stunt te bewerkstelligen in Arnhem, maar de ploeg van trainer Alfons Groenendijk was niet in staat om op een gedroomde snelle voorsprong te komen. Vitesse was zelfs de eerste ploeg die scoorde, met dank aan de zeeën van ruimte achterin bij de bezoekers.

Roy Beerens werd na een halfuur weggestuurd aan de rechterkant en had alle tijd en ruimte om voor te geven op de meegelopen Matavz, die feilloos raak schoot. Tien minuten na rust sloeg de thuisploeg opnieuw toe in de counter en dit keer was het Mount die een voorzet van Bryan Linssen binnenliep.

Het duurde niet lang voordat ADO de rug rechtte, want twee minuten na de 2-0 was ook de aansluitingstreffer een feit. El Khayati schoot van dichtbij binnen na matig uitverdedigen van Vitesse en gaf zijn ploeg zo weer een beetje hoop, maar ADO was niet bij machte om in het laatste halfuur nog vier keer te scoren en moet zich tevredenstellen met de behaalde zevende plek in de competitie.