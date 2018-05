Stöger weg bij Dortmund, Mourinho raakt assistent na zeventien jaar kwijt

Stöger maakte zijn besluit zaterdag bekend na de 3-1 nederlaag met Dortmund bij Hoffenheim, dat daardoor ten koste van 'BVB' als derde eindigde in de Bundesliga.

"Dit was mijn laatste wedstrijd hier. Dat hebben we al enige tijd geleden met z'n allen zo besloten. Een nieuwe coach zal de club goed doen", zei de trainer.

Stöger werd in december - vlak nadat hij was ontslagen bij het inmiddels gedegradeerde 1. FC Köln - aangesteld als opvolger van de ontslagen Peter Bosz. Onder zijn leiding eindigde Borussia Dortmund als vierde in de Bundesliga en mag het weer aan de Champions League deelnemen.

De aankondiging van Stöger kwam niet helemaal als een verrassing. Volgens veel media in Duitsland wil Borussia Dortmund graag verder met Lucien Favre, die nu nog trainer van OGC Nice is.

Faria

Bij Manchester United moet Mourinho het volgend seizoen stellen zonder zijn vaste assistent Rui Faria. De Portugees gaat zich richten op zijn eigen carrière als trainer.

Faria fungeerde de afgelopen zeventien jaar als rechterhand van Mourinho. De twee landgenoten werkten achtereenvolgens samen bij Uniao Leiria, FC Porto, Chelsea, Internazionale, Real Madrid, wederom Chelsea en nu dus United.

"In zeventien jaar is het kind getransformeerd naar een man. De intelligente student is nu een voetbalexpert die klaar is voor zijn eigen carrière als manager", zegt Mourinho op de website van United.

