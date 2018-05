Hamburger SV degradeert voor het eerst in clubhistorie uit Bundesliga

In eigen huis won HSV met verdediger Rick van Drongelen als bankzitter weliswaar met 2-1 van Borussia Mönchengladbach, maar dat bleek niets waard omdat concurrent VfL Wolfsburg - dat een play-off om lijfsbehoud wacht - met 4-1 te sterk was voor degradant 1. FC Köln.

HSV was nog de enige club die onafgebroken in de Bundesliga speelde sinds de competitie in 1963 in het leven werd geroepen. In het Volksparkstadion hangt al jaren een befaamde klok die aangeeft hoe lang de 'Rothosen' in de Bundesliga actief is.

De laatste jaren leek degradatie al vaker nabij voor HSV. Zo speelde de club zich in 2014 en 2015 - met Rafael van der Vaart in de ploeg - ternauwernood veilig in een play-off. Vorig seizoen eindigden de Hamburgers als nummer veertien slechts een punt boven de degradatieplaatsen.

Bij HSV-Mönchengladbach gaf Aaron Hunt de thuisploeg in de elfde minuut hoop (1-0), waarna Josip Drmic gelijkmaakte. HSV won dankzij Lewis Holtby, maar de Europa Cup I-winnaar van 1983 kent dus een zwarte dag.

De degradatie werd alsmaar pijnlijker toen een deel van de harde kern in de slotminuten vuurwerk op het veld gooiden en de mobiele eenheid op het veld verscheen. Na een lange onderbreking werden de laatste seconden nog uitgespeeld, waarna veel HSV-spelers het veld huilend verlieten onder luid applaus.

Derde plek

Achter kampioen Bayern München en nummer twee Schalke 04 legde Hoffenheim beslag op de derde plek dankzij een 3-1 zege op concurrent Borussia Dortmund, dat daardoor als vierde eindigt. Beide clubs zijn zeker van deelname aan de Champions League.

Ook Bayer Leverkusen (3-2 winst op Hannover 96) en RB Leipzig (2-6 zege bij Hertha BSC) gaan Europa in. Bayern ging zonder Arjen Robben thuis verrassend hard onderuit tegen VfB Stuttgart in een wedstrijd die nergens meer om ging: 1-4.

Verder eindigde Mainz-Werder Bremen in 1-2 en was SC Freiburg met 2-0 te sterk voor FC Augsburg.

