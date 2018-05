Geblesseerde Sigurdsson en PSV'er Gudmundsson in WK-selectie IJsland

Het is nog altijd de vraag of Sigurdsson op tijd fit is voor het toernooi, dat over ruim een maand begint. De middenvelder van Everton staat al twee maanden aan de kant met een knieblessure. Dat heeft bondscoach Heimir Hallgrímsson er niet van belet om zijn spelmaker op te nemen in de selectie.

Ook voormalig Eredivisie-spelers Johan Berg Gudmundsson (AZ) en Alfred Finnbogason (sc Heerenveen) zitten bij de selectie. Kolbeinn Sigthorsson (ex-AZ en Ajax) ontbreekt. De spits komt bij FC Nantes amper aan spelen toe.

IJsland heeft zich voor het eerst weten te plaatsen voor het WK. Twee jaar geleden was het kleine land, goed voor 330.000 inwoners, ook al van de partij op het EK in Frankrijk.

Argentinië is op 16 juni de eerste tegenstander van IJsland. Nigeria en Kroatië zijn in groep D de andere twee tegenstanders.

De 23-koppige WK-selectie van IJsland

Keepers: Hannes Halldorsson (Randers FC), Runar Alex Runarsson (Nordsjaelland), Frederik Schram (Roskilde)

Verdedigers: Kari Arnasson (Aberdeen), Ari Freyr Skulason (Lokeren), Hördur Magnússon (Bristol City), Hólmar Örn Eyjolfsson (IFK Norrköping), Sverrir Ingi Ingason (Rostov), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Birkir Már Saevarsson (Valur)

Middenvelders: Samuel Fridjónsson (Valerenga), Johan Berg Gudmundsson (Burnley), Arnór Ingvi Traustason (Malmö), Aaron Gunnarsson (Cardiff City), Ólafur Ingi Skúlason (Karabükspor), Gylfi Sigurdsson (Everton), Emil Hallfredsson (Udinese), Birkir Bjarnason (Aston Villa), Rúrik Gíslason (Sandhausen)

Aanvallers: Björn Bergmann Sigurdsson (Rostov), Alfred Finnbogason (Augsburg), Jon Dadi Bodvarsson (Reading), Albert Gudmundsson (PSV)