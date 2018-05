Ajax verliest bij officieus debuut Schuurs en Bandé van Al Ahly

De coach kon in Dubai een beroep doen op nieuwelingen Schuurs en Bandé, ondanks dat zij pas op 1 juli officieel in dienst treden van Ajax. Schuurs vormde centraal achterin een duo met Matthijs de Ligt, terwijl Bandé na rust in het veld kwam voor Justin Kluivert.

Van zowel De Ligt als Kluivert is nog lang niet zeker dat zij ook volgend jaar voor Ajax spelen. Beide spelers azen op een transfer naar het buitenland, al wil Ajax met name De Ligt dolgraag behouden.

Naast De Ligt, Kluivert en Schuurs stonden ook vaste krachten als doelman André Onana, Donny van de Beek, Kasper Dolberg en David Neres op het veld. Hakim Ziyech, Lasse Schöne en Nicolas Tagliafico bereiden zich voor op het WK en waren niet meegereisd.

Ajax leek in de slotfase op voorsprong te komen, maar invaller Dani de Wit had pech dat de arbitrage niet kon zien of zijn kopbal over de lijn was. Vlak daarna schoot Salah Mohsen het enige doelpunt van de wedstrijd achter de eveneens ingevallen Norbert Alblas.

Door de zege pakt Al Ahly, waar oud-Feyenoorder Hossam Ghaly afscheid nam, de Champions Golden Cup. Voor Ajax was het de laatste wedstrijd van een teleurstellend verlopen seizoen.