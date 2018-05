UEFA klaagt Juventus-doelman Buffon aan na wangedrag tegen Real

Juventus wist vorige maand in Madrid de verliespartij in eigen stadion (0-3) volledig goed te maken. Het duel leek op een verlenging uit te draaien, tot arbiter Michael Oliver diep in blessuretijd een strafschop toekende aan Real Madrid. Mehdi Benatia bracht Lucas Vazquez ten val, die gretig naar de grond ging.

De 40-jarige Italiaanse doelman ging vervolgens uit zijn dak, beukte tegen Oliver aan en werd met rood weggestuurd. Cristiano Ronaldo benutte de penalty waardoor Juventus werd uitgeschakeld.

"Het was een tiende van een penalty. De scheidsrechter moet beseffen dat hij een ramp heeft veroorzaakt", brieste Buffon na afloop.

"Het is duidelijk dat hij geen hart in zijn borst heeft zitten, maar een vuilnisbak. Als je niet het karakter hebt om een wedstrijd als deze in een stadion als dit te leiden, dan kan je beter met je vrouw en kinderen op de tribune gaan zitten."

Tuchtcommissie

De UEFA is niet te spreken over de uitspraken van Buffon en wijst naar "de algemeen geldende gedragsregels". De tuchtcommissie van de UEFA zal op 31 mei uitspraak doen.

Oliver en zijn vrouw werden na de discutabele beslissing belaagd op Twitter. Het ging zover dat De Engelse politie noodzaak zag het echtpaar bij te staan en een onderzoek te beginnen naar de afzenders.

Real Madrid rekende in de halve finales af met Bayern München en staat daardoor voor het derde jaar op rij in de finale van het miljoenenbal. Liverpool is op 26 mei in Kiev de tegenstander.

