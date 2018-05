Groenendijk gelooft heilig in 'ongelooflijke comeback' ADO tegen Vitesse

"We gaan proberen om een goede uitslag neer te zetten en het onmogelijke te benaderen. Zo moet je er ook in staan. Stel dat je twee keer scoort in de beginfase...", zegt hij vrijdag op de website van ADO.

"Er zijn veel ongelooflijke comebacks geweest in het verleden. Die komen ook vaak genoeg voorbij in deze situatie. We moeten laten zien dat we niet voor niets de play-offs hebben bereikt. Ook aan onze fans. Zij staan het hele jaar al achter ons."

ADO was woensdag tegen Vitesse niet veel minder, maar de Arnhemmers gingen in het Cars Jeans Stadion uitstekend met de kansen om. Bij rust was het al 0-4 en mede door een hattrick van Mason Mount werd het uiteindelijk 2-5.

Apart verhaal

Groenendijk kan de ruime nederlaag eigenlijk nog steeds amper geloven. "We hadden ons er veel van voorgesteld en dan ga je er met zulke cijfers vanaf", zegt de voormalig middenvelder.

"De wedstrijd had natuurlijk wel een apart verhaal. We kregen behoorlijk wat kansen en produceerden zelfs 22 schoten, maar we kregen de goals te makkelijk tegen. We moeten er helaas mee dealen."

In de Gelredome kan Groenendijk niet beschikken over doelman Robbert Zwinkels, die tijdens het heenduel nog keepte en met een liesblessure kampt. Lex Immers en topscorer Björn Johnsen zijn nog twijfelgevallen. "Morgen maken we de definitieve keuzes. Eerst moeten we de balans opmaken", aldus de coach.

De wedstrijd tussen Vitesse en ADO, dat in 2012 voor het laatst in Europa uitkwam, begint zaterdag om 18.30 uur. Later op de avond, om 20.45 uur, staat FC Utrecht-sc Heerenveen op het programma.

De Friezen trokken woensdag in een bizarre heenwedstrijd in het Abe Lenstra Stadion met 4-3 aan het langste eind. De winnaars van beide duels strijden tegen elkaar om deelname aan de derde voorronde van de Europa League.