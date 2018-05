Omstreden Neustädter en Rausch in voorselectie Rusland voor WK

Gastheer Rusland maakte vrijdag als tweede land de voorselectie voor het komende WK bekend. Bondscoach Stanislav Cherchesov nam in totaal 28 spelers op. Eerder gaf Bert van Marwijk het voorlopige keurkorps van Australië prijs.

Zenit Sint-Petersburg is met vijf spelers hofleverancier. Andrey Lyunev, Aleksandr Erokhin, Yuri Zhirkov, Daler Kuzyaev en Igor Smolnikov zijn actief voor de huidige nummer vijf van de Premjer Liga.

Cherchesov selecteerde met de tweelingbroers Anton en Aleksei Miranchuk slechts twee spelers van Lokomotiv Moskou, dat zich afgelopen weekend verrassend verzekerde van de landstitel.

Aanvaller Aleksandr Kokorin (Zenit Sint-Petersburg) en verdediger Viktor Vasin (CSKA Moskou) behoren door blessures niet tot de voorselectie. Beide spelers scheurden hun voorste kruisband af.

Akinfeev

Doelman Igor Akinfeev is met 104 interlands de meest ervaren speler in de voorlopige selectie. Voor de 32-jarige keeper van CSKA Moskou wordt het pas zijn tweede WK. Vier jaar geleden strandde hij met Rusland op het WK in Brazilië in de groepsfase.

Slechts drie spelers uit de gehele selectie komen niet uit voor een Russische club. Dat zijn doelman Vladimir Gabulov (Club Brugge), verdediger Neustädter (Fenerbahçe) en Denis Cheryshev (Villarreal).

De Russische nationale ploeg komt van 18 tot en met 20 mei met de complete groep samen in Novogorsk, de plaats waar de Russen ook tijdens het WK bivakkeren. Kort voor het toernooi is er een trainingskamp in Oostenrijk, waartegen de formatie van Cherchesov op 30 mei een oefeninterland speelt. Daarna volgt de definitieve selectie.

Rusland is op het WK in groep A ingedeeld bij Saudi-Arabië, Egypte en Uruguay. Het gastland opent het toernooi op 14 juni tegen Saudi-Arabië. De finale is op 15 juli en wordt ook in Moskou gespeeld.

28-koppige voorselectie Rusland

Keepers: Soslan Dzhanaev (Rubin Kazan), Igor Akinfeev (CSKA Moscou), Vladimir Gabulov (Club Brugge), Andrey Lyunev (Zenit Sint-Petersburg)

Verdedigers: Vladimir Granat, Ruslan Kambolov, Fyodor Kudryashov (Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moskou), Roman Neustädter (Fenerbahçe), Konstantin Rausch (Dinamo Moskou), Igor Smolnikov, (Zenit Sint-Petersburg), Mario Fernandes (CSKA Moskou), Andrei Semyonov (Akhmat Grozny)

Middenvelders: Yuri Gazinski (FK Krasnodar), Aleksandr Golovin, Alan Dzagoev (CSKA Moskou), Aleksandr Erokhin, Yuri Zhirkov, Daler Kuzyaev (Zenit Sint-Petersburg), Roman Zobnin, Aleksandr Samedov (Spartak Moskou), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskou), Denis Cheryshev (Villarreal), Aleksandr Tashaev (Dinamo Moskou)

Aanvallers: Fyodor Chalov (CSKA Moskou), Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Fyodor Smolov (FK Krasnodar), Aleksei Miranchuk (Lokomotiv Moskou)