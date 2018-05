Mourinho: 'Spring geen gat in de lucht na tweede plek met United'

De 'Red Devils' speelden in Londen met 0-0 gelijk en hebben met nog één speelronde te gaan vier punten voorsprong op nummer drie Tottenham Hotspur. Manchester City is al lang en breed kampioen.

"Ik spring geen gat in de lucht omdat we tweede zijn geworden. Dat past niet bij mij en ook niet bij Manchester United", zei Mourinho na de doelpuntloze wedstrijd in het Olympisch Stadion.

United bezette dit seizoen op vijf speelrondes na de tweede plaats in de Premier League. "Het is belangrijk om bij de eerste vier te eindigen en beter om maandenlang de tweede plaats in handen te hebben dan die positie uiteindelijk nog uit handen te geven", aldus Mourinho.

"We gaan geen feestje vieren, maar zijn wel blij omdat we al een paar maanden wisten dat het onmogelijk was om kampioen te worden. De tweede plaats was daarom ons doel."

Verliefd

De hoogtepunten bij het uitduel met West Ham waren schaars en dus ging het na afloop vooral over een opstootje tussen Mark Nolble van de thuisploeg en United-middenvelder Paul Pogba, die elkaar bij een confrontatie stevig beet hadden.

"Ik heb de foto's gezien en daarop lijkt het alsof ze verliefd zijn", aldus Mourinho. "Gelukkig knuffelden ze elkaar na de wedstrijd weer en ruilden ze van shirt. Prima dus."

De tweede plaats is tot dusver de beste prestatie van Mourinho met United, de club waar hij in de zomer van 2016 tekende. Vorig jaar eindigde de drievoudig Champions League-winnaar teleurstellend op de zesde plaats.

In Engeland zijn de eerste vier ploegen verzekerd van een Champions League-ticket. Achter City, United en Tottenham strijden Liverpool en Chelsea nog om plaats vier. Het verschil tussen die ploegen is twee punten in het voordeel van de 'Reds'.

Bekijk de stand en het programma in de Premier League