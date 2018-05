Molenaar is er niet van overtuigd dat Roda finale van play-offs haalt

Roda krijgt zondag in de return de kans om het tweeluik voor eigen publiek te beslissen, maar volgens Molenaar wordt dat niet eenvoudig. "Zo overtuigd zijn we daar niet van", zei de coach na afloop van de wedstrijd tegen FOX Sports.

"Ik denk dat we alle zeilen bij moeten zetten om het verschil te kunnen maken", vervolgde hij. "Dat geldt ook tegen een goed voetballende ploeg als Almere City. We hebben nog een heel belangrijke taak te volbrengen."

Molenaar baalde van het spel van zijn ploeg tegen Almere City. "Ik vond het over het algemeen niet goed genoeg", analyseerde hij. "We weten dat ze goed kunnen voetballen en dat hebben we teveel toegelaten."

Roda had het in Almere vooral in de eerste helft lastig met de thuisploeg. De beste kansen waren ook voor de ploeg van coach Jack de Gier, maar Roda-doelman Hidde Jurjus werd niet echt op de proef gesteld.

Rosheuvel

Na rust beet Roda wat meer van zich af. "De tweede helft speelden we beter. Op basis daarvan hadden we best kunnen winnen", vond de 49-jarige Molenaar, die af en toe schrok van het optreden van zijn formatie.

Hij doelde daarmee onder meer op het spel van Mikhail Rosheuvel. "De afgelopen weken was hij echt bepalend, maar vandaag had hij het in de eerste helft heel moeilijk. Ook konden we elkaar in opbouwend opzicht wat minder goed vinden."

De return tussen Roda JC en Almere City begint zondag om 20.00 uur in Kerkrade. De winnaar van het tweeluik speelt volgende week in de finale om een plek in de Eredivisie tegen Telstar of De Graafschap.