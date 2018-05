Spartaan Spierings beseft dat bizar eigen doelpunt hele wereld over gaat

Spierings (22) schoot de bal vlak voor tijd van grote afstand hard over zijn eigen doelman Roy Kortsmit heen. Dordrecht kwam daarmee op 1-1, maar Robert Mühren bezorgde Sparta alsnog de overwinning.

"Ik wilde de bal tegen mijn tegenstander aan schieten en ik had nog wat frustratie van een duel vlak daarvoor. Ik raakte 'm fantastisch en de bal vloog zo over onze keeper heen. Ik kon wel door de grond zakken, maar het hoort erbij", bleef Spierings nuchter voor de camera van FOX Sports.

"We kunnen met z'n allen wel heel erg in de put gaan zitten, maar we hebben gewoon gewonnen. We gaan er niet moeilijk over doen. Het zij zo dat het doelpunt de hele wereld over gaat. Ik deed het niet bewust en zal de gevolgen moeten ondervinden."

Eerder in de wedstrijd viel Spierings nog in positieve zin op. Hij leverde in de tiende minuut de assist bij het doelpunt van Loris Brogno, die Sparta op voorsprong zette in het Riwal Hoogwerkers Stadion.

Grapjes

Bij het eigen doelpunt ging Sparta-keeper Kortsmit ook niet helemaal vrijuit, want hij durfde de bal niet in zijn handen te pakken. Volgens Spierings kon hij met zijn ploeggenoten vlak na de wedstrijd al lachen om het bizarre incident.

"Ik heb het moment teruggezien en we maakten al grapjes dat Roy de bal in zijn handen had kunnen pakken of op zijn borst had kunnen aannemen. Een beetje keeper neemt zo'n bal op zijn borst aan, toch?", lachte hij.

Spierings was opgelucht dat Sparta alsnog de zege pakte. "We zijn blij met het resultaat. We hadden misschien één of twee doelpunten meer willen maken, maar 1-2 bij Dordrecht is een prima resultaat."

Advocaat

Coach Dick Advocaat, die Sparta in de Eredivisie moet houden, wist ook niet wat hij zag toen Spierings de bal van grote afstand in eigen doel knalde.

"Dat kon er ook nog wel bij. Zoiets heb ik nog niet echt meegemaakt. De keeper wist niet wat hij moest doen, maar hij had de bal gewoon kunnen pakken", aldus de voormalig bondscoach van Oranje.

"Het is knotsgek. Gelukkig maakten we nog 1-2 daarna. Het was een heel vreemde wedstrijd. Er is bij ons heel weinig vastigheid en daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Ik ben er wel gerust op, maar ik ben niet blij met wat we hebben laten zien."

De return tussen Sparta en Dordrecht wordt zondag om 16.45 uur gespeeld op Het Kasteel. Als de Rotterdammers doorgaan, treffen ze in de finale zeer waarschijnlijk FC Emmen, dat NEC donderdag met liefst 4-0 opzij zette.