NEC-coach Lijnders beseft dat Eredivisie ver weg is voor zijn ploeg

De coach zag zijn ploeg vrijwel niets goed in Drente. Al binnen tien minuten stond Emmen dankzij twee rake kopballen op 2-0. "We laten bij de corners gewoon twee man zo inkoppen. Er worden daar gewoon afspraken niet nagekomen", aldus de boze oefenmeester tegen FOX Sports.

De kans dat NEC volgend jaar in de Eredivisie speelt, is door de nederlaag zeer klein. "Op deze manier ga je ook niet naar de Eredivisie. Het wordt een hels karwei om de boel weer op te lappen."

Van opgeven wil Lijnders niet weten, al was van het gezicht van de jonge trainer te zien dat hij er eigenlijk niet meer in gelooft. "Er zijn gekkere dingen gebeurd, maar dit doet wel pijn. We krijgen zo veel tikken."

Bus

Voor veel fans was de vroege achterstand het sein om om het vertrek van Lijnders te schreeuwen. Anderen besloten linea recta de bus terug naar Nijmegen te pakken.

Lijnders rekent erop dat die boze supporters bij terugkomst weer op de spelersbus zullen wachten. Het begint te wennen, erkende hij. "Elke keer als we een uitwedstrijd verliezen, staan ze er. Maar dat is al het hele seizoen zo, ook toen ik er nog niet was. Ik begrijp die teleurstelling wel."

Zondag speelt NEC voor eigen publiek het terugduel. De Nijmegenaren moeten minimaal vier keer scoren om naar de finale van de play-offs te kunnen. Aftrap is om 14.30 uur.