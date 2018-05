Vormer helpt Club Brugge aan zege, Janssen verliest bekerfinale met 'Fener'

Vormer had net als Jordy Clasie en Stefano Denswil een basisplaats. De middenvelder, die deel uitmaakt van de voorselectie van Oranje, zorgde in de tweede helft uit een vrije trap voor de gelijkmaker.

De Iraniër Kaveh Rezaei had Charleroi eerder vanaf elf meter op voorsprong gezet. Na de treffer van Vormer sloeg Brugge in korte tijd nog twee keer toe. Hans Vanaken en Jelle Vossen zorgden voor die doelpunten.

Door de zege zet Club een flinke stap naar de landstitel. Met nog twee duels te spelen heeft de ploeg vier punten meer dan Standard Luik en vijf meer dan Anderlecht.

Standard passeerde eerder op de dag concurrent Anderlecht. De Waalse ploeg won in Brussel met 3-1.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Belgische Pro League

Fenerbahçe

Janssen slaagde er met Fenerbahçe niet in zijn eerste prijs in Turkije te pakken. In de finale van de Turkse beker was het bescheiden Akhisarspor met 3-2 te sterk voor de topclub.

De oud-spits van AZ en Tottenham Hotspur kwam in de slotfase als invaller in het veld. Direct daarna zorgde Souza voor de aansluitingstreffer, maar Fenerbahçe slaagde er niet in een verlenging af te dwingen.

De ploeg uit Istanbul had op bizarre wijze de eindstrijd bereikt. Het ging ten koste van Besiktas door, omdat die ploeg het restant van het gestaakte duel weigerde uit te spelen. De equipe van Ryan Babel en Jeremain Lens werd daarop uitgesloten van het toernooi.