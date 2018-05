Turan liefst zestien duels geschorst na duwen assistent-scheidsrechter

De 31-jarige Turan deelde de zet uit in het duel met Sivasspor (1-1), waardoor hij met zijn ploeg kostbare punten verspeelde in de strijd om de titel.

De international liet zich na de duw ook nog gelden tegen de scheidsrechter. Die gaf hem rood, waarna Turan hem met zijn vuist dreigde te slaan.

Behalve de fikse schorsing heeft de van FC Barcelona gehuurde Turan ook nog een boete van 7.600 euro gekregen van de Turkse bond.

Door het puntenverlies heeft de ploeg, waar ook Eljero Elia onder contract staat, drie punten achterstand op koploper Galatasaray.

Turan kwam in januari over van FC Barcelona, dat hem in 2015 had overgenomen van Atletico Madrid. In Turkije baarde de voetballer opzien doordat hij bij zijn huwelijk president Erdogan als getuige had geregeld.

