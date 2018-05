Sparta begint play-offs ondanks kolderiek eigen doelpunt met zege op Dordrecht

Loris Brogno zorgde al na tien minuten voor het openingsdoelpunt. De Belg schoot raak op aangeven van Stijn Spierings.

Diezelfde Spierings bracht Dordrecht vlak voor tijd kolderiek op gelijke hoogte. De middenvelder schoot de bal hard terug richting doelman Roy Kortsmit, maar die verkeek zich volledig. De bal verdween vervolgens in de bovenhoek. Robert Mühren bezorgde Sparta direct daarna alsnog de zege.

Door de overwinning begint de Eredivisionist zondag met een voorsprong aan het thuisduel met de Dordtenaren. Die wedstrijd op Het Kasteel begint om 16.45 uur.

Emmen

Mocht Sparta standhouden, dan treffen de Rotterdammers in de finale waarschijnlijk FC Emmen. De ploeg uit Drente was eerder op donderdag verrassend met liefst 4-0 te sterk voor NEC.

Dordrecht heeft zich deze play-offs echter al getoond als een stugge ploeg. De equipe van coach Gérard de Nooijer verloor in de eerste ronde het thuisduel met SC Cambuur met 1-4, maar wist dat resultaat in Friesland te evenaren. Na strafschoppen bereikte Dordrecht vervolgens de volgende ronde.

Later op donderdag komt ook de andere ploeg uit de Eredivisie in actie. Roda JC gaat op bezoek bij Almere City, dat in de eerste ronde MVV de baas was. Aftrap is om 20.00 uur.