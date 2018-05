'Rooney verlaat Everton na één seizoen voor avontuur bij DC United'

Zowel de BBC als Sky Sports meldt donderdag dat de 32-jarige Rooney, die nog voor een jaar vastligt in Engeland, voor een kleine 14 miljoen euro de overstap naar de club uit Washington maakt. Bij DC United zou een contract tot eind 2020 voor hem klaarliggen.

Rooney keerde vorig jaar zomer na een periode van dertien jaar terug bij Everton, waar Ronald Koeman toen nog manager was. Hij kwam over van Manchester United.

In het shirt van de 'Red Devils' kwam de 119-voudig international van Engeland tot 556 wedstrijden, waarin hij 253 keer scoorde. Daarmee is hij topscorer aller tijden van de club waarmee hij onder meer vijf keer kampioen werd en een keer de Champions League won.

Rooney doorliep de jeugdopleiding van Everton en speelde in totaal drie seizoenen in de hoofdmacht. Hij kwam tot dusver 111 keer in actie voor de 'Toffees' en scoorde 26 keer.

Hekkensluiter

Het seizoen in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) is pas net begonnen. DC United heeft zeven wedstrijden gespeeld en is met vijf punten hekkensluiter.

De club is eigendom van de Amerikaanse zakenman Jason Levien, die ook mede-eigenaar van Swansea City is. DC United zou Rooney vóór 14 juli definitief willen vastleggen, wanneer de club het nieuwe Audi Field-stadion in het centrum van de stad betrekt.

Rooney zou de tweede grote speler in korte tijd zijn die de overstap van de Premier League naar de Verenigde Staten maakt, want Zlatan Ibrahimovic verruilde Manchester United eind maart voor Los Angeles Galaxy.

