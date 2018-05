FC Emmen vernedert NEC, Telstar nipt langs De Graafschap in play-offs

Emmen stond tegen NEC binnen acht minuten al op een comfortabele 2-0 voorsprong door doelpunten van Jeroen Veldmate en Nick Bakker. Beide centrale verdedigers kopten raak uit een slim ingestudeerde hoekschop.

De ploeg van trainer Dick Lukkien ging vervolgens ook fanatiek op jacht naar de 3-0 en die kwam er al na ruim een half uur spelen dankzij Youri Loen. De middenvelder schoot een vrije trap via de muur binnen.

NEC beet pas in de tweede helft wat feller van zich af, maar behoudens een paar gevaarlijke standaardsituaties bleven echte kansen en dus ook de zo gewenste uittreffer uit.

FC Emmen liep in de 89e minuut via Glenn Bijl zelfs nog uit naar 4-0. De middenvelder profiteerde optimaal van knullig balverlies van Janio Bikel.

De returns in de halve finales staan zondag op het programma, waarna volgende week donderdag en zondag de finales worden afgewerkt. De winnaar van FC Emmen-NEC neemt het daarin op tegen FC Dordrecht of Sparta Rotterdam en de winnaar van Telstar-De Graafschap kruist de degens met Almere City of Roda JC.

Verdiend

Telstar schoot tegen De Graafschap uit de startblokken en kwam in de twintigste minuut dan ook verdiend op een 1-0-voorsprong door Melvin Platje. De aanvaller schoot de bal na een inschattingsfout van Kevin van Diermen vanuit een moeilijke hoek fraai in het dak van het doel.

De equipe van trainer Mike Snoei kreeg een minuut voor het verstrijken van de eerste helft nog een meevaller toen Sven Nieuwpoort na twee domme gele kaarten voortijdig moest gaan douchen van scheidsrechter Jochem Kamphuis.

Ook in de openingsfase van de tweede helft was Telstar de bovenliggende partij en dat resulteerde in de 52e minuut in de 2-0 van Andrija Novakovich. De spits werd de diepte in gestuurd door Platje en rondde oog in oog met doelman Filip Bednarek vervolgens beheerst af.

Telstar liet de teugels gek genoeg vanaf dat moment wat vieren en kreeg daar in een tijdsbestek van slechts twee minuten de rekening voor gepresenteerd. In de 72e minuut scoorde van Daryl van Mieghem (intikker op aangeven van Myenty Abena) en de 2-2 viel in de 74e minuut dankzij Fabian Serrarens (kopbal uit voorzet van Mark Diemers) .

In de slotfase rechtte Telstar echter knap de rug en dat leidde in de 77e minuut tot de 3-2 van Mohamed Hamdaoui (schitterende vrije trap), waarna Toine van Huizen ook de rode kaart ontving, maar dat veranderde niets meer aan de eindstand.