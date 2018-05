Bazoer mist spannend seizoensslot Wolfsburg door knieoperatie

Bazoer kwam dit seizoen al niet heel veel in actie, al had hij de laatste weken wel een basisplaats. Hij kwam tot dertien competitieduels en één wedstrijd in het bekertoernooi.

"Hij heeft het op de training nog geprobeerd, maar het ging niet", aldus trainer Bruno Labbadia. "Daarom is besloten tot de ingreep, zodat hij straks weer fit is als het nieuwe seizoen begint."

Met de laatste speelronde voor de boeg staat Wolfsburg op de zestiende plaats in de Bundesliga. Die plek betekent deelname aan de play-off om degradatie te voorkomen.

Drie punten

De voorsprong op de gevreesde zeventiende plaats, die directe degradatie betekent en nu in handen is van Hamburger SV, is twee punten. Het gat naar nummer vijftien SC Freiburg is drie punten.

In de laatste competitiewedstrijd kan Wolfsburg, dat een veel beter doelsaldo dan Freiburg heeft, zich dus nog veilig spelen. Er moet dan zaterdag gewonnen worden van het al gedegradeerde 1. FC Köln en Freiburg moet tegelijkertijd thuis verliezen van FC Augsburg.

Bij Wolfsburg staan ook verdedigers Jeffrey Bruma en Paul Verhaegh onder contract. De club ontsloeg al vrij vroeg in het seizoen trainer Andries Jonker.

