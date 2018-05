Huddersfield viert cruciaal punt bij Chelsea met busreis in plaats van vlucht

"We hebben de vlucht geannuleerd, want de spelers wilden per bus terug. Ze hebben 48 uur en zij hebben het nu even voor het zeggen. Het wordt dus een busreis", zei de euforische coach David Wagner na de 1-1 op Stamford Bridge.

Huddersfield vond de laatste jaren de weg omhoog en speelde dit seizoen voor het eerst in de Premier League. De club van de Nederlanders Terence Kongolo en Rajiv van La Parra werd als degradatiekandidaat nummer één gezien, maar is een speelronde voor het einde dus veilig.

"Deze prestatie is ongelooflijk. We hebben het helemaal zelf voor elkaar gekregen en zijn van niemand afhankelijk geweest", aldus de uitzinnige Wagner, die na de wedstrijd door zijn spelers werd gejonast.

"We hebben het deze week tegen Manchester City en Chelsea (0-0 en 1-1, red.) afgedwongen. Niet te geloven. Ik ben heel trots op mijn spelers, de staf en de supporters."

Geluk

Wagner beaamde dat Huddersfield geen recht op een punt had tegen Chelsea. "Natuurlijk was Chelsea veel beter en hadden wij heel veel geluk. Chelsea beschikt over topspelers, maar wij toonden toewijding en inzet. Soms is dat genoeg. Het is een gestolen punt, maar heel eerlijk gezegd kan dat me niets schelen", zei hij.

Chelsea kan door het gelijkspel een plek bij de eerste vier - en daarmee een ticket voor de Champions League - waarschijnlijk vergeten. Die klap kwam hard aan bij manager Antonio Conte.

"Dit is bijna niet uit te leggen. We hadden 82 procent balbezit, creëerden heel veel kansen, kregen maar met één tegenaanval te maken, maar spelen toch gelijk. We moeten onze vijfde plek in de competitie langzaamaan accepteren", zei de Italiaan.

"Het is moeilijk, want ook vandaag zag ik weer een fantastische beleving bij mijn spelers. Ze gingen echt voor de overwinning, maar voetbal is simpel. Als je wilt winnen, moet je er één meer dan je tegenstander maken."

Tottenham Hotspur won woensdag met 1-0 van Newcastle United en is daardoor zeker van Champions League-voetbal. Chelsea heeft een achterstand van twee punten op nummer vier Liverpool, dat dit seizoen in de finale van het miljoenenbal staat.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League